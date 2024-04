In radio e in digitale “Haiku”, il nuovo brano di Fenice

Dalla speranza per un amore impossibile nasce “Haiku”, il nuovo brano di Fenice disponibile in radio e sulle piattaforme digitali

Fenice presenta “Haiku”: un brano dalla melodia coinvolgente che dipinge il quadro intenso di un amore impossibile. Nella trama, entrambi si cacciano nei guai per un sentimento più grande di qualsiasi rischio. La malinconia del testo, permeata da una profonda introspezione, si traduce in un’emozione che solo la musica può offrire.

La voce appassionata di Fenice si fonde magnificamente con la produzione di Yves The Male, creando un’esperienza sonora ricca di passione, nostalgia e il desiderio di un lieto fine per i protagonisti. La canzone si inserisce perfettamente nel progetto collaborativo tra Fenice e Yves The Male, giunto alla quarta pubblicazione con l’inclusione di NEEDA.

La produzione di Yves The Male, con influenze pop e vaporwave, conferisce a “Haiku” un’atmosfera magica. Il brano diventa il compagno ideale per chi si trova a camminare da solo per le strade di notte, creando uno scenario emotivo che incanta l’ascoltatore.

“Haiku” non è solo una canzone, ma un capitolo intrigante di un racconto musicale in espansione, testimoniato dalla combinazione unica di stili e talenti di Fenice e Yves The Male.