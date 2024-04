Il film “Solo 2 Ore” con Bruce Willis stasera su Rai Movie: la trama

Stasera su Rai Movie il film “Solo 2 Ore” di Richard Donner con Bruce Willis, Mos Def, David Morse: ecco la trama

Giovedì 4 aprile 2024 alle 21:20 Rai Movie propone una prima serata all’insegna dell’azione con il film “Solo 2 Ore”.

New York, 8:02 del mattino. Il detective Jack Mosley, ancora in preda ai postumi di una sbornia colossale, viene incaricato di scortare il piccolo criminale Eddie Bunker lungo un breve tragitto cittadino. L’uomo, chiamato come teste in un’udienza, deve essere trasferito dalla III Divisione di Polizia al tribunale di Centre Street, un percorso destinato a non estendersi per più di sedici isolati. Jack accetta il compito ma non ha idea di cosa lo aspetti: le prossime due ore gli cambieranno la vita…

Diretto da uno dei veri maestri dell’action movie contemporaneo, Richard Donner, a cui dobbiamo gli “Arma letale” e il gusto per un amalgama fra poliziesco e commedia sempre riuscito e talvolta persino raffinato, Solo 2 ore si avvale di un carismatico Bruce Willis nel ruolo centrale, dell’hip-hopper Mos Def in quello del testimone e dell’affidabile David Morse nei panni del cattivo. Una candidatura ai Black Movie Awards 2006: miglior attore non protagonista (Mos Def).