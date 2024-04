I Bluesex tornano con “Trenta Giorni a Novembre”

In rotazione radiofonica e disponibile online su tutte le piattaforme streaming “Trenta Giorni a Novembre”, il nuovo ed emozionante singolo dei Bluesex

La giovane e talentuosa band salentina BLUESEX esce con un nuovo singolo dal titolo Trenta Giorni a Novembre. Il brano rappresenta un nuovo capitolo nella loro crescita artistica e promette di emozionare il pubblico con il suo impatto emotivo affrontando temi attuali e spesso minimizzati come depressione, isolamento e solitudine.

“Trenta giorni a novembre, ma che differenza c’è se il problema è morire?” – Questa profonda domanda innesca un viaggio emozionale e interiore di una giovane ragazza, immersa nell’abisso dell’angoscia. La canzone è il cuore di una storia che esplora sfaccettature complesse di un male sempre più pervasivo. Il testo affronta temi delicati come la violenza camuffata da amore, la depressione, l’isolamento e la solitudine. La morte diventa il gesto apparentemente egoista per liberarsi dall’illusione della pace e smettere di provare dolore. Dopo l’atto estremo, la ragazza riflette sulla sua vita, consapevole di aver nascosto la sua parte migliore dietro il desiderio di attenzione da chi diceva di amarla.

La band ha partecipato alle selezioni di Area Sanremo con questo brano anche se non saliranno sul palco dell’Ariston. La decisione di rilasciare Trenta Giorni a Novembre durante il periodo del Festival di Sanremo è stata dettata dalla volontà di condividere la loro musica in un momento significativo per la scena musicale italiana.

Il brano vede il feat alla voce e ai cori di Zoe Ciulli delle AB29 (anche loro con Beng! Dischi), che con il suo coinvolgimento da un contributo molto importante alla canzone.

Altra notizia importante riguarda il mix e il master che sono stati curati da Salvatore Addeo di Aemme Recording Studios, mentre la produzione, l’arrangiato e la registrazione resta nelle mani di Nicola Barghi, La band si è formata nel 2021 ed ha già conquistato il cuore del pubblico con il loro stile unico raggiungendo notevoli traguardi con diversi singoli posizionati nelle prime posizioni della TOP50 Emergenti Italiani nel 2022 e nel 2023. Il loro album di debutto SEX BLUES, uscito a marzo del 2023, ha raggiunto quasi 500.000 streaming su Spotify.

Hanno partecipato anche al progetto dedicato al Maestro Giancarlo Bigazzi (nato dalla collaborazione tra l’etichetta del Maestro e la loro label), che li vede cimentarsi in una cover del brano Pensa di Fabrizio Moro, rivista in maniera estremamente originale.

Hanno suonato in tutta Italia, con l’ultimo concerto sold-out al Teatro di Leverano (LE) il 3 gennaio 2024. Hanno partecipato a eventi di rilievo come il Rocca’n’Roll Festival di Pisa e il Bella Open Day in Villa Bertelli a Forte dei Marmi, facendo da apertura a cmqMartina insieme ad altre band della loro etichetta, Beng! Dischi.