Emanuele Orsini sarà il nuovo numero 1 di Confindustria

Emanuele Orsini designato presidente di Confindustria: “Enorme onore”. Il voto finale è previsto il 23 maggio, in Assemblea, mentre il 18 aprile ci sarà la presentazione della squadra e del programma

Emanuele Orsini è stato designato dal Consiglio generale di viale dell’Astronomia come nuovo presidente di Confindustria. Alla votazione hanno partecipato in 173 sui 187 aventi diritto. I voti per Orsini sono stati 147, le schede nulle sono state 17 e le bianche 9.

CHI È EMANUELE ORSINI

Dopo il colpo di scena di ieri con la rinuncia di Edoardo Garrone, presidente della società energetica Erg e in passato presidente della Sampdoria, Emanuele Orsini, emiliano, attivo nel settore del legno e dell’alimentare, è stato designato dal Consiglio generale di viale dell’Astronomia come numero uno di Confindustria. Il voto finale è previsto il 23 maggio, in Assemblea, mentre il 18 aprile ci sarà la presentazione della squadra e del programma. Classe 1973, nato a Sassuolo e figlio di imprenditori, Orsini porta in Confindustria il peso delle piccole imprese. Ad di Sistem Costruzioni e di Tino Prosciutti, che sommate hanno un giro d’affari di un centinaio di milioni, Orsini è tra i 12 vicepresidenti di Confindustria, con delega al Credito, alla Finanza e al Fisco.

“È un onore enorme per me. Siamo riusciti a ricompattare Confindustria dopo una campagna elettorale molto complicata e difficile“, ha detto Emanuele Orsini.

La rinuncia di Edoardo Garrone è “un atto di enorme responsabilità, ci ha messo nella condizione di avere ancora più responsabilità. Il passo indietro di Edoardo, persona che stimo tantissimo e con cui ho avuto interlocuzioni sia ieri che oggi, mi ha messo in condizione di poter scegliere una squadra in piena libertà”, sottolinea Orsini.

La costruzione della futura squadra di Confindustria “è una cosa molto semplice: mettere al centro i capitoli per poter mettere le migliori persone affianco ai capitoli che andremo a costruire. È l’unico modo per far sì che la squadra che andremo a costruire sia davvero forte”, ha detto ancora Orsini.

“Antonio Gozzi è una persona che stimo molto, ha fatto tantissimo per il sistema e ha un ruolo chiave nel mondo di Federacciaio e nel New Green Deal. Sarà una persona con cui dialogheremo per forza. Lo faremo con lui, con Edoardo, con tutti quelli che hanno fatto campagna elettorale in Confindustria“, specifica.

“Saranno un valore aggiunto perché hanno rappresentato imprese, territori e aziende, e noi non dobbiamo lasciare indietro nessuno. Questa sarà la chiave per i prossimi 4 anni”, ha aggiunto Orsini, che ha spiegato il modo in cui saranno coinvolte tutte le anime dell’associazione: “Dobbiamo parlare di capitoli da mettere al centro. A quel punto saremo in grado di mettere i migliori nomi”, ha concluso.