Dermatite atopica: nuovo opzioni si aggiungono alla ciclosporina

La ciclosporina è ancora il gold standard per il trattamento della dermatite atopica negli adulti che richiedono un trattamento sistemico ma nuovi farmaci sono in arrivo

La ciclosporina è ancora il gold standard per il trattamento della dermatite atopica negli adulti che richiedono un trattamento sistemico. Tuttavia, a questa molecola si è aggiunto numero crescente di nuovi composti. In primo luogo, abbiamo dupilumab e tralokinumab, che hanno come bersaglio la subunità alfa del recettore dell’interleuchina (IL)-4, comune all’IL-13, e l’IL-13, rispettivamente. Poi, ci sono gli inibitori della Janus chinasi (JAK), baricitinib, upadacitinib e abrocitinib.

Nei bambini, le molecole accessibili come trattamento di prima linea dipendono dal limite di età assegnato alla loro autorizzazione all’immissione in commercio. Dupilumab è approvato per i pazienti a partire dai 6 mesi di età, baricitinib per i pazienti a partire dai 2 anni di età e tralokinumab e upadacitinib per i bambini a partire dai 12 anni di età.

Delphine Staumont-Sallé, dermatologa presso l’ospedale Claude-Huriez e l’ospedale universitario regionale di Lille in Francia, durante la conferenza di dermatologia tenutasi a Parigi nel dicembre 2023, ha sottolineato che l’innovazione nel campo della dermatite atopica è in continua evoluzione, con numerose molecole attualmente in fase di studio, molte delle quali agiscono attraverso nuovi meccanismi d’azione.

Tra i meccanismi già ben definiti, la prossima molecola ad essere registrata potrebbe essere lebrikizumab. Blocca il recettore alfa 1 dell’IL-13 ma non il recettore alfa 2. Secondo i dati di studi di fase 3 condotti su adulti e adolescenti, la sua efficacia dopo 52 settimane e il suo profilo di tollerabilità sono favorevoli.

Per quanto riguarda nemolizumab, questo anticorpo monoclonale ha come bersaglio il meccanismo legato all’IL-31, che ha un ruolo importante come mediatore del prurito. Nella dermatite atopica, il grattarsi promuove un ciclo cronico di prurito che impedisce la guarigione della barriera cutanea. I dati degli studi clinici condotti su adolescenti e adulti mostrano un chiaro beneficio del nemolizumab in termini di guarigione e, in particolare, di punteggio Investigator Global Assessment, con un buon profilo di tollerabilità.

“Gli inibitori della JAK iniziano a essere utilizzati anche per il trattamento della dermatite atopica negli adulti e negli adolescenti. Le applicazioni topiche potrebbero essere utili nel trattamento di tipi moderati o gravi poco diffusi, come alternativa nei pazienti non responsivi ai corticosteroidi topici o agli inibitori della calcineurina topici, evitando così l’uso di trattamenti sistemici”, ha dichiarato Staumont-Sallé.

Altre molecole hanno dati più preliminari. Due di esse, rocatinlimab e amlitelimab, sono anticorpi che agiscono a monte: Il primo si lega alle cellule T attivate dall’OX40, mentre il secondo si lega al ligando dell’OX40 sulla cellula presentante l’antigene. Entrambi inibiscono l’interazione tra le due cellule. “Agendo a monte, questo approccio non si limita a bloccare le cellule Th2, il che potrebbe aiutare alcuni pazienti con endotipo misto”, ha dichiarato Staumont-Sallé. “Inoltre, dovrebbe anche aiutare a mantenere i pazienti in remissione”. Questo punto dovrà essere determinato attraverso gli studi di fase 3. Per il momento, gli studi di fase 2b sono stati valutati positivamente. Per ora, gli studi di fase 2b sono incoraggianti: Ad esempio, il 68% dei pazienti ha raggiunto l’efficacia a 12 settimane dopo l’ultima iniezione di rocatinlimab e l’ha mantenuta per altre 24 settimane.

Temtokibart è un inibitore dell’IL-22. “Questa interleuchina svolge un ruolo importante nell’iperplasia”, ha spiegato Staumont-Sallé. “Di conseguenza, questo trattamento è stato studiato per essere utilizzato nel trattamento di casi più vecchi di dermatite atopica grave con alti livelli di lichenificazione”. I primi risultati della fase 2 mostrano che il 20% dei pazienti ottiene una remissione completa dopo 4 mesi.

Infine, il tapinarof è un agonista dei recettori degli idrocarburi arilici che svolge un ruolo importante nell’omeostasi cutanea. Regola le risposte immunitarie innate e adattative, nonché le cellule Th17 e le cellule T regolatorie. Una forma topica del farmaco è già in commercio negli Stati Uniti per il trattamento della psoriasi. Il suo uso nel trattamento della dermatite atopica nei bambini di età superiore ai 2 anni e negli adulti è stato studiato nell’ambito di studi di fase 3. Per ora, il profilo di tollerabilità sembra buono.