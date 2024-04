“Piano Zero” è la nuova canzone di Marco Calabrese

“Piano Zero”, la nuova canzone di Marco Calabrese disponibile in radio e in digitale, è un testo classico con riferimenti quotidiani, su un tema importante e delicato

“Piano Zero” è una ballad energica di altri tempi. Un testo classico con riferimenti quotidiani, su un tema importante e delicato.

I giudizi altrui, una persona in un periodo difficile della vita, dove il buio la fa da padrone, e i demoni che tutti noi abbiamo dentro, urlano.

“Sono l’attico, ma sono anche il piano zero“, scrive il cantautore, proprio per ricordare che nella vita si possono vivere periodi di confusione e di dolore, pur volendo risalire dalla tristezza e dalla depressione.

Il significato profondo del brano, però, è la voglia di rivincita e di motivazione personale, si può toccare il fondo ma avere la voglia e la consapevolezza di volersi riprendere quello che la vita ci ha tolto.

Questo distacco porta a una riflessione profonda con sé stessi in un periodo di annichilimento, in cui si è pervasi da un’immobilità e tutto attorno sembra correre velocemente.

Qui il link youtube per ascoltarlo: Ascolta Piano Zero su youtube

Edizioni: Gotham Dischi

Distribuzione: Tunecore (Believe)

Marco Calabrese – Biografia

Marco si avvicina alla musica a 10 anni e da lì Inizia a comporre i primi brani. Questa passione lo accompagna in ogni fase della sua vita fino a quando, in un momento particolarmente pesante in cui quelle emozioni che uscivano diventavano macigni da sopportare, molla tutto e la nasconde “gelosamente” in cassaforte.

Ma dentro quell’amore è sempre vivo, ha solo bisogno di un pretesto per tornare fuori. E quel pretesto arriva quando Marco scorge la sua stessa passione in sua figlia: è lei che lo riporta in musica, è lei che trova la chiave che apre la cassaforte.

Quella voglia di raccontare riesplode e porta alla luce “Un passo dietro te”, il primo singolo dedicato alla sua piccola Michelle, pubblicato a Maggio 2020 e ancora oggi molto ascoltato e utilizzato sui social. A Luglio dello stesso anno lancia sulle piattaforme digitali “Sei la mia bimba” e ad Ottobre il terzo singolo: “Vorrei scrivere di te” che viene apprezzato dalla scuola di Amici e riproposto nella trasmissione su Canale 5 . Dopo un breve periodo in cui si dedica principalmente alla scrittura dei nuovi brani, nel Novembre 2021 arriva il singolo “Il Peso della Follia” a Marzo 2022 lancia “Giulia“; questi singoli anticipano l’uscita del suo primo EP “Parole Nascoste” pubblicato ad Aprile. Nei mesi successivi Marco lavora ad un nuovo progetto musicale anticipato ad Ottobre 2023 dall’uscita del singolo “Giocattolo Rotto”, in cui coinvolge la delicata voce della giovane figlia Michelle . A dicembre rilascia una versione intima ed emozionante di “ Un Passo dietro te” (in versione piano e voce ) ed ora è pronto a lanciare in radio e sulle piattaforme digitali “Piano Zero”.