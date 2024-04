“Peach Fuzz” è la nuova canzone di Galapaghost

Disponibile online il nuovo singolo del progetto Galapaghost, l’alter ego musicale del musicista e songwriter di Woodstock Casey Chandler

Fuori il nuovo singolo del progetto Galapaghost, l’alter ego musicale del musicista e songwriter di Woodstock Casey Chandler, attualmente residente nelle valli sopra Torino, un progetto stratificato e complesso che, tra le altre cose, ha composto le musiche per “Il Ragazzo Invisibile” di Gabriele Salvatores e contribuito alla promozione della serie Netflix “Tredici“.

“Peach Fuzz” è l’ultimo capitolo prima della pubblicazione di un nuovo EP (di cui questo singolo è la title-track).

Peach Fuzz è più di una semplice canzone per me; è un tuffo nel passato, un viaggio nella mia adolescenza con il mio caro amico Jasper. È una storia che inizia con il suo arrivo a Woodstock, la mia città, all’età di 11 anni. È stato come un colpo di fulmine, diventammo subito amici inseparabili, compagni di avventure. Ma, sai com’è, da adolescenti si fanno scelte impulsive: per ragioni che ora sfuggono persino a me, ho deciso di interrompere la nostra amicizia per un anno intero. È una di quelle decisioni che ti rimangono addosso, un rimorso che mi ha spinto a scrivere ‘Peach Fuzz’ come una sorta di lettera di scuse musicale. La bellezza di tutto ciò è che, nonostante quell’episodio, la nostra amicizia non solo è sopravvissuta, ma si è rafforzata. Siamo ancora amici stretti, e Jasper ha addirittura creato la copertina per ‘Peach Fuzz’. Dopo aver finito la registrazione, gli ho mandato la canzone e gli ho chiesto se volesse contribuire con la sua arte per la copertina. E lui, in risposta, mi ha inviato quest’opera d’arte incredibile che adesso è il volto del brano. È una storia di amicizia, arte e redenzione, tutto racchiuso in una canzone.

