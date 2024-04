Offerte fibra casa: come valutarle e scegliere la migliore per sé

La fibra ottica è ad oggi la tecnologia Internet più moderna e avanzata e permette di navigare sul web alla massima velocità.

Vorreste sfruttare al meglio questo strumento ma non sapete come fare e quale offerta scegliere? Vi piacerebbe avere le idee più chiare sulle offerte migliori proposte sul mercato? E soprattutto capire quali sono i fattori da valutare per scegliere l’offerta fibra casa più giusta per voi?

In questo articolo spiegheremo tutto quello che avete bisogno di sapere per non avere brutte sorprese e godere di una connessione di casa veloce, senza il rischio di bollette da capogiro.

Cos’è la fibra ottica

La fibra ottica è una moderna tecnologia che permette di navigare in Internet a una velocità nettamente superiore rispetto alla tradizionale ADSL.

Ciò che però in molti non sanno è che non esiste un solo tipo di fibra, infatti ci sono importanti differenze tra FTTH, FTTC e FWA.

La fibra FTTH è disponibile nel nostro Paese in diverse varianti, quella più comune da 1 Giga in download proposta da tutti i provider, e la GPON da 2,5 Gb/s in download che al momento è disponibile solo con alcuni brand di telefonia.

Esiste inoltre un ultimo tipo di fibra FTTH chiamata XGS-PON che è ancora molto limitata sul territorio e permette di navigare a una velocità ancora superiore, arrivando fino a 10 Gb/s in download e 2 Gb/s in upload.

Come scegliere l’offerta fibra casa migliore

La fibra ottica è ampiamente diffusa su tutto il territorio nazionale e sempre più utenti desiderano scoprire questo nuovo modo di navigare in Internet, che permette di usufruire di un servizio molto più veloce a parità di prezzo.

Scegliere però l’offerta migliore per sé può risultare piuttosto complicato e spesso si può incappare in contratti insoddisfacenti, con un costo molto elevato o una velocità di connessione che non soddisfa le aspettative.

Prima di concludere il contratto è necessario quindi valutare una serie di aspetti con estrema attenzione, sulla base delle proprie abitudini di consumo, senza sottovalutare anche l’aspetto tecnico legato all’offerta telefonica.

In particolare è importante valutare bene:

la copertura fibra: esistono diversi strumenti online che permettono di verificare con precisione la propria copertura in base alla zona di residenza. In questo modo è possibile scoprire quale tecnologia è disponibile in quell’area precisa e le eventuali offerte fibra casa che è possibile attivare, con la relativa velocità di navigazione. Non tutti i provider, infatti, offrono la copertura completa sul territorio; quindi, è indispensabile controllare questo fattore per evitare spiacevoli sorprese;

velocità di connessione: ogni azienda telefonica offre una velocità di connessione differente, come abbiamo visto in precedenza infatti non esiste un’unica tipologia di fibra ottica; quindi, è importante verificare il tipo di servizio offerto e valutarlo in base alle esigenze personali per quanto riguarda le attività online;

prezzo e offerte limitate: periodicamente i provider telefonici offrono delle offerte a tempo limitato o specifiche per determinate zone. Prima di sottoscrivere un’offerta controllate quindi se al momento ci sono delle offerte speciali destinate a voi e, soprattutto, se ci sono servizi aggiuntivi inclusi nel prezzo. Prestate molta attenzione ad eventuali costi nascosti che potrebbero fare lievitare la bolletta inaspettatamente (costo del modem o eventuali costi di attivazione);

assistenza tecnica: quando valutate le varie offerte, dovete considerare anche l’assistenza tecnica proposta dal provider. Purtroppo, può capitare di avere necessità di chiarimenti, consulenze o supporto tecnico ed è fondamentale constatare se il servizio offerto in questo ambito è funzionale e attento così da non incorrere in difficoltà in caso di eventuali problemi;

presenza di vincoli: alcune offerte possono risultare in un primo momento molto vantaggiose ma nascondere vincoli all’interno del contratto. Controllate con attenzione questo punto, così da non rischiare penali nel caso in cui desideraste cambiare operatore dopo un breve periodo di tempo.

Come attivare l’offerta fibra casa

Se avete individuato l’offerta fibra casa migliore per voi, non vi resta che attivarla per godere in pochi giorni di una velocità di connessione tutta nuova.

È possibile effettuare questo passaggio presso il negozio del provider che avete scelto, oppure comodamente da casa tramite il sito della compagnia telefonica preferita.

L’operatore vi guiderà nella varie fasi di attivazione, rispondendo ad eventuali dubbi o domande, e stabilirà di comune accordo un data per l’installazione.

In pochi e semplici passaggi potrete godere della connessione in fibra ottica in modo stabile e veloce a casa vostra.

Conclusione

Come abbiamo visto, scegliere tra le diverse offerte fibra casa è un processo che richiede particolare attenzione, dovendo valutare molteplici fattori, dal costo mensile, all’area di residenza in cui deve essere richiesto il servizio, e in particolare in rapporto alle necessità personali.

Se desiderate evitare spiacevoli sorprese, dovrete impegnarvi in questa operazione così da individuare l’offerta fibra casa più conveniente e vantaggiosa.

Non esiste infatti un’offerta fibra casa che sia migliore in assoluto, ma è indispensabile fare una valutazione attenta sulla base delle proprie esigenze.