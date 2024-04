Montascale domestici: le migliori soluzioni per aggirare le scale

Si parla spesso di barriere architettoniche, ed è un concetto oggi ben noto, sia nell’edilizia pubblica che in quella privata. Tra i principali ostacoli alla mobilità di chi ha difficoltà ci sono senza alcun dubbio le scale. Affrontare una scalinata, anche se composta di pochi gradini, può essere davvero complicato per chi ha problemi a camminare, come nel caso degli anziani o delle persone con disabilità.

Probabilmente avrete già sentito parlare dei moderni montascale per disabili , spesso installati in luoghi come stazioni ferroviarie e istituti scolastici. Ciò che forse non sapete è che possono essere montati anche nelle abitazioni private, e possono essere un valido aiuto per molte persone.

Il preventivo

Il primo passo da fare è quello di rivolgersi a un’impresa che si occupi di installare montascale per conoscere un vero preventivo. Di solito le aziende iniziano con un sopralluogo gratuito, così da poter verificare di persona qual è la struttura delle scale. Saranno poi loro a proporre ai loro potenziali clienti le varie soluzioni che si possono adottare.

Attraverso il preventivo è possibile valutare qual è il reale costo da sostenere. Non bisogna dimenticare che a prescindere dai costi un buon montascale può completamente cambiare la vita delle persone, donando maggiore indipendenza a chi ha difficoltà a muoversi.

Dentro e fuori

I montascale possono essere montati sia all’interno che all’esterno delle abitazioni. I modelli da installare all’esterno sono progettati per resistere agli agenti atmosferici, così da poter durare il più possibile e non presentare problemi né sul breve né sul lungo periodo.

Un montascale da esterno può essere molto utile anche per le abitazioni private. Ad esempio se si ha un giardino da raggiungere tramite qualche scalino un macchinario di questo tipo può davvero fare la differenza.

Attualmente i montascale si possono sistemare su ogni genere di rampa. Le scale a chiocciola non sono un ostacolo, e lo stesso vale per quelle scalinate composte da più rampe messe una dopo l’altra.

Diversi tipi di montascale

Oggi il mercato consente di scegliere tra diversi tipi di montascale, ognuno con specifiche caratteristiche. Per questo è importante affidarsi a dei professionisti che possono aiutare i clienti a scegliere la soluzione migliore per le proprie specifiche esigenze.

Di seguito troverete due delle principali tipologie di macchinari che si possono acquistare. In entrambi i casi si tratta di strumenti molto semplici da utilizzare per chiunque.

Montascale con piattaforma

I montascale con piattaforma probabilmente avrete già avuto modo di vederli in molti luoghi pubblici. Hanno una piattaforma che può essere messa facilmente in orizzontale quando si ha bisogno di salire a bordo. La piattaforma è abbastanza spaziosa da consentire di sistemare una persona su una sedia a rotelle, e tutta la struttura è realizzata per evitare cadute e imprevisti di vario genere.

Montascale con poltroncina

Un’alternativa è rappresentata dai montascale con poltroncina. Al posto della pedana c’è una poltrona su cui l’utente si può sistemare nel massimo comfort, per poi iniziare la salita o la discesa lungo le scale.

La poltrona è una buona soluzione sulle scalinate poco larghe, dove una pedana potrebbe risultare più ingombrante.