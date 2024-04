L’oroscopo di oggi, mercoledì 3 aprile 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, mercoledì 3 aprile 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Avrai la capacità di recuperare una grande energia positiva e in amore giorno dopo giorno ti sentirai sempre più innamorato. Novità di lavoro e soprattutto tanta volontà di ritornare in scena, collaborazioni nuove sono positive.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Contatti importanti per decidere un cambiamento di lavoro, in questi giorni vorresti cambiare tutta la tua vita. Devi fare buon viso a cattivo gioco, sei più che coinvolto in questioni di carattere amoroso.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Attimi di perplessità nelle storie che sono nate in modo precario. Oggi sei molto irritabile.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

In questi giorni hai voglia di chiarire tante cose. Non agire di fretta.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Potrai iniziare a prendere iniziative e a seguire con più attenzione i tuoi affari. In amore potresti decidere di legarti ad una persona, fare scelte importanti.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Non devi stancarti! Evita screzi in famiglia e anche in amore; se devi affrontare un’interrogazione, una prova, un esame o un colloquio concentrati al massimo.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Sei stanco ma riuscirai a conciliare le tue esigenze con quelle dell’ambiente. Occhio alle incomprensioni in amore, cerca di stare tranquillo e non esagerare. Se una storia d’amore non funziona potresti riproporre un’altra possibilità.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Le mediazioni sono importanti, chi ha una causa da tempo può finalmente trovare un punto d’intesa o un accordo speciale proprio in questi giorni. In amore non perdere di vista una persona, se ti piace sarà la giornata giusta per incontrarla.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Tutto quello che non riesci a fare o a gestire ora potrebbe generare in te un senso di grande soddisfazione. L’amore è più vicino, anzi in qualche caso c’è un dubbio tra due persone.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

C’è una grande voglia di amare, di ritrovare una passione perduta. Nuove alleanze e ritorni in scena.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Cerca di non fare troppo, cautela anche nei rapporti interpersonali. Se vivi due storie contemporaneamente fai attenzione perché la corda rischia di spezzarsi!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

E’ un Cielo che produce un effetto buono anche nei rapporti professionali che decolleranno. Questo è un periodo utile per rivalutare l’amore! Le storie nate di recente sono più importanti.