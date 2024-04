L’horror “La maledizione del cuculo” stasera su Rai 4: la trama del film

Per il ciclo “Dalla Spagna con orrore” stasera su Rai 4 in onda l’horror “La maledizione del cuculo” di Mar Targarona: la trama del film

Mercoledì 3 aprile, per il ciclo di Rai 4 “Dalla Spagna con orrore”, alle 21:20 andrà in onda, in prima visione, il thriller dalle tinte soprannaturali “La maledizione del cuculo” di Mar Targarona, già autore dell’inquietante body-horror “Dos” e produttore di cult come “The Orphanage”, “Con gli occhi dell’assassino” e “Il silenzio della città bianca”.

La coppia spagnola Marc e Anna, intenzionata a staccare la spina dalla solita routine durante la gravidanza, decide di trascorrere le vacanze in Germania nell’appartamento di Hans e Olga, una coppia di pensionati conosciuta su una app di home-swapping, che a sua volta soggiornerà nella loro casa di Barcellona. Inizialmente tutto sembra procedere bene, finché un’escalation di situazioni sinistre insinua in Marc e Anna il sospetto che i due anziani abbiano un diabolico piano che in qualche modo li coinvolge.

“La maledizione del cuculo” è una favola nera che gioca sull’ambiguità dei personaggi e sulla paranoia in un crescendo di orrore che irrimediabilmente richiama alla mente dello spettatore il capolavoro di Roman Polanski “Rosemary’s Baby”.