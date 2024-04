Elezioni comunali in Sardegna: il centrodestra ha scelto i candidati

Elezioni comunali in Sardegna: al termine di un vertice a Oristano, via libera alle candidature di Gavino Mariotti (Sassari) e del forzista Marco Tedde (Alghero)

Il rettore dell’Ateneo di Sassari, Gavino Mariotti, è il candidato sindaco ufficiale del centrodestra sardo alle comunali del capoluogo turritano (ma senza l’appoggio dei centristi di Sardegna al Centro Venti20, che sosterranno il civico Nicola Lucchi), mentre Marco Tedde, ex consigliere regionale di Forza Italia, correrà per la coalizione ad Alghero.

Dopo oltre cinque ore di vertice a Oristano, il tavolo del centrodestra ha trovato la quadra su due dei tre principali Comuni al voto nell’isola, mentre per Cagliari ci sarà bisogno di un passaggio ulteriore, già oggi, per decidere su una rosa di possibili candidati. A fare il punto al termine del confronto Michele Cossa, leader dei Riformatori, e Settimo Nizzi, sindaco di Olbia ed esponente di Forza Italia: “È stata una riunione positiva- spiega Nizzi-. Per Sassari abbiamo raggiunto un accordo su Mariotti e Tedde, domani a Cagliari ci sarà un nuovo incontro per la scelta dei profili migliori nel capoluogo: poi sarà diffuso un comunicato per rendere pubblico il nome del candidato”.

Spiega Cossa: “Contiamo domani di rendere pubblico il nome del candidato per la città di Cagliari, al momento sono almeno tre i nomi in campo. Noi siamo una coalizione che discute, non tutte le decisioni vengono prese all’unanimità, ma questa è una ricchezza. L’importante è raggiungere la sintesi. Le discussioni ci sono state, ma questo succede quando i nomi proposti su tutte e tre le città sono autorevoli. I problemi non nascono quando ci sono i ‘purosangue’ e i ‘ronzini’ che corrono, ma quando ci sono i ‘purosangue’, le persone di livello che hanno dimostrato anche alle regionali di riscuotere grande consenso. Ma i problemi si superano e si va avanti”. Sui nomi dei candidati sindaci di Cagliari c’è ancora il massimo riserbo, ma la rosa dei papabili è conosciuta: per la Lega e il Psd’Az il consigliere regionale sardista Gianni Chessa, per Forza Italia Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale cagliaritano, e Alessandra Zedda, ex vice presidente della Regione, per i Riformatori Giorgio Angius, vicesindaco uscente, e Franco Meloni, ex manager del Brotzu, per i centristi Alessandro Balletto, consigliere comunale uscente.