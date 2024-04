Art Night stasera su Rai 5 racconta vita e opere di Lucio Fontana

Lucio Fontana, l’artista italiano più dirompente del secondo Novecento, raccontato da Neri Marcorè e “Art Night” attraverso lo Speciale stasera su Rai 5

Semplicemente “Lucio Fontana”: non serve altro per descrivere l’artista italiano più dirompente del secondo Novecento, raccontato da Neri Marcorè e “Art Night” attraverso lo Speciale prodotto da Rai Cultura e scritto da Valeria Schiavoni con la regia di Barbara Pozzoni, in onda mercoledì 3 aprile alle 21.15 in prima visione su Rai 5. Un documentario che sintetizza in poco meno di un’ora la ricchezza della ricerca di Fontana e la varietà delle sue sperimentazioni, in un periodo di grande fermento in una città in piena espansione: Milano, dove oggi è ancora possibile vedere le sue opere nel Cimitero Monumentale, in alcune abitazioni private, ma anche nella Chiesa di San Fedele, nel Museo del ‘900, al Museo Diocesano, alle Gallerie d’Italia, e alla Fondazione Prada.

Non ci sono stati materiali che Lucio Fontana non abbia sperimentato nel suo lavoro: la ceramica, il bronzo, il mosaico, vernici diverse e persino la luce. Tutto quello che aveva il sapore di novità attirò la sua attenzione e la sua creatività si sbizzarrì. Nel ’52 fu attratto persino dalle prime sperimentazioni sulla trasmissione televisiva, su cui scrisse un manifesto.

E le Teche Rai conservano alcune sue preziose interviste che permettono oggi di vederlo con quel suo sorriso e ascoltare le sue riflessioni sull’arte.

Oggi è noto principalmente per i suoi “Concetti spaziali/Attese” conosciuti da tutti come “Buchi” e gli ancor più famosi “Tagli”, ma quando l’artista li propose i tempi non erano abbastanza maturi e solo pochi fortunati e di mente aperta lo capirono e lo appoggiarono. Oggi quelle opere vengono battute nelle aste di tutto il mondo a cifre da capogiro.

Un racconto originale ed unico, arricchito da numerose interviste: Luca Massimo Barbero, direttore scientifico Fondazione Lucio Fontana; Silvia Ardemagni, presidente Fondazione Lucio Fontana; Maria Villa, vicepresidente Fondazione Lucio Fontana; Francesco Tedeschi, storico dell’arte contemporanea; Fausta Squatriti, artista; Padre Andrea Dall’Asta, direttore Museo San Fedele; Barbara Ferriani, restauratrice; Marina Pugliese, direttrice Mudec, Museo delle culture; Ilaria De Palma Conservatore Responsabile – Unità Case Museo; e Luca Bochicchio, storico dell’arte contemporanea.