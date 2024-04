Acronis entra nella Microsoft Intelligent Security Association (MISA)

Acronis, leader globale nella Cyber Protection, annunciato la propria adesione alla Microsoft Intelligent Security Association (MISA)

Acronis, leader globale nella Cyber Protection, annunciato la propria adesione alla Microsoft Intelligent Security Association (MISA), un ecosistema di fornitori di software indipendenti (ISV) e di servizi di sicurezza gestiti (MSSP). Per entrare nell’associazione, i membri devono aver integrato le proprie soluzioni con le tecnologie di sicurezza Microsoft, realizzando misure di difesa avanzate per far fronte alle più recenti minacce informatiche.

Acronis promuove l’integrazione nativa delle applicazioni e dei servizi più utilizzati dai Service Provider per aumentare produttività ed efficienza. Acronis Cyber Protect Cloud è una soluzione unica e avanzata in grado di ridurre le complessità e di fornire una protezione integrata imbattibile dalle minacce digitali in continua evoluzione. La soluzione consente inoltre l’accesso all’ecosistema Acronis di oltre 200 integrazioni con prodotti di terzi.

“Più di 20.000 MSP utilizzano le soluzioni Acronis per la protezione e la gestione degli endpoint, delle applicazioni e dei dati dei loro clienti”, spiega Gaidar Magdanurov, Presidente di Acronis. “Quasi tutti sono anche rivenditori Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) diretti o indiretti, alla ricerca di sinergie tra Microsoft, Acronis e altri fornitori per soddisfare le esigenze di sicurezza e resilienza dei dati dei clienti condivisi. L’integrazione di Acronis Cyber Cloud Protect con Microsoft Intune, appena annunciata, consente agli MSP di gestire gli endpoint con Microsoft Intune e di distribuire i servizi di sicurezza e backup forniti da Acronis, il tutto in modo rapido e semplice con un unico agente e una sola interfaccia”, conclude Gaidar.

L’integrazione tra Acronis Cyber Protect Cloud e Microsoft Intune consente ai Partner di distribuire gli agenti Acronis e di applicare piani di protezione basati su Microsoft Entra ID tramite Microsoft Intune, in piena conformità alle best practice di Microsoft. I Partner Acronis possono quindi esplorare tutte le opzioni di integrazione direttamente nel catalogo dei Partner MISA, che offre agli MSP un’esperienza più accessibile per realizzare in modo efficiente ecosistemi integrati.

La collaborazione tra Acronis e MISA sottolinea la qualità dell’integrazione con Microsoft Intune, frutto dell’impegno e di una relazione di lunga data con Microsoft. MISA favorisce la stretta collaborazione tra i membri, con l’obiettivo comune di migliorare la sicurezza dei clienti condivisi. Ogni nuovo membro apporta competenze di grande valore che rendono l’espansione dell’associazione più incisiva. L’adesione all’ecosistema conferma la grande dedizione di Acronis nel settore della Cyber Security.

“Microsoft Intelligent Security Association è un ecosistema vitale di cui fanno parte i fornitori di software di sicurezza più affidabili e fidati al mondo”, dichiara Maria Thomson, dirigente dell’associazione. “I nostri membri, e Acronis è fra loro, condividono l’impegno di Microsoft a collaborare con l’intera community della Cyber Security per far sì che i clienti possano prevedere, rilevare e rispondere prima e meglio alle minacce alla sicurezza.”