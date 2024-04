Su Prime Video in streaming il film “Per un pugno di Like”

Su Prime Video è disponibile in streaming “Per un pugno di Like”, il film di Giancarlo Doronzo con Daniele Condotta

Quando il cinema racconta il web il confine fra finzione e realtà diventa molto sottile, ma ancora più importante da cogliere per capire il mondo in cui stiamo vivendo. Perché in un mondo in cui, grazie o per colpa dei social, la vita assomiglia sempre di più a un “Trumann show” volontario generale, in cui tutti sono online per postare i propri contenuti o guardare quelli degli altri, la differenza fra ‘attore’ e spettatore è davvero labile e i ruoli si alternano.

Parliamo dei creator Daniele Condotta, Giuseppe Ninno (meglio noto come Mandrake), Chiara Anicito, Glenda Resta, ma anche Michele Carella, Michele Monopoli, Hermes e Titina e tanti altri che messi tutti insieme, totalizzano oltre 16 milioni di follower. Al loro fianco attori professionisti come Enrico Milanesi Amendoni, Filippo Totaro e Michele Loprieno, diretti dal regista Gianluca Doronzo, e prodotti da Antonio Di Cosola, ideatore del progetto e fondatore della casa di produzione TALÌA FILM, specializzatasi nella creazione e scrittura di contenuti di intrattenimento per il web.

E infatti sono il mondo dei contenuti per il web, e il quotidiano di chi li porta al successo, i veri protagonisti di questo racconto. Il cinema che racconta il web… Pare un ossimoro, visto quanto il secondo sta “rubando” spazio al primo. E invece è proprio questa l’intuizione di partenza: usare gli strumenti che il cinema ci offre per raccontare un fenomeno che va oltre i 30 secondi di un reel divertente, un fenomeno che ha cambiato le regole del gioco non solo nell’intrattenimento ma anche nel modo stesso di vedere sé stessi e gli altri.

Una vera e propria “matrioska narrativa” alla base di questa lucida analisi delle regole non dette del mondo dei social quando diviene professione, e insieme dell’assurdo affidare la percezione di sé ai feedback di perfetti sconosciuti, diventa una divertente commedia, che scorre davanti ai nostri occhi con la leggerezza e il ritmo dei contenuti social,. Linguaggi che si mescolano, ruoli incrociati per un prodotto caratterizzato dalla fluidità della società 2.0.

LA STORIA

È la storia di Daniele, un trentenne che durante il lockdown del 2020 perde il lavoro. Caduto nello sconforto, il giovane scopre il mondo dei contenuti social, diventando ben presto una celebrità ma la sua fama è effimera. Una proposta ambiziosa da un network lo spinge ad auto-produrre un documentario, svelando le difficoltà di collaborare con altri tiktoker famosi. Con l’aiuto del suo fedele videomaker, Zio Nicola, Daniele tenta di girare il suo documentario ma le cose non vanno per il verso giusto. Attraverso imprevisti, incontri casuali e sfide, riuscirà Daniele a consegnare il suo lavoro?