Stop al numero 44 sulle maglie della Germania: per Adidas è troppo simile al logo delle SS

Troppo simile al logo delle SS: Adidas mette al bando il numero 44 dalle maglie da calcio della Germania. Non sarà possibile personalizzare la divisa in vendita nello store ufficiale

Niente numero 44 sulla maglia dei tifosi della nazionale tedesca. Adidas ha deciso di bandire il numero dalla divisa a causa della sua somiglianza con il simbolo delle SS. Non sarà, quindi, possibile personalizzare con il numero 44 la maglietta in vendita nello store ufficiale. Come riporta il Guardian, Oliver Brüggen, portavoce della società, ha negato che la somiglianza del kit con il logo nazista fosse intenzionale. “Noi come azienda ci impegniamo a opporci alla xenofobia, all’antisemitismo, alla violenza e all’odio in ogni forma”, ha affermato. “Bloccheremo la personalizzazione delle maglie“.

Le Schutzstaffel (SS) erano un’organizzazione paramilitare del Terzo Reich di Adolf Hitler. Prima e durante la Seconda guerra mondiale, le SS sono diventate sinonimo di alcuni dei peggiori crimini perpetrati dai nazisti. Il logo è rappresentato da due ‘S’ stilizzate che richiamano alla mente due fulmini. Molti hanno notato come il font del numero 44 sulle nuove divise della nazionale tedesca sia troppo simile a quel simbolo, spingendo Adidas a bandirlo in via ufficiale dalle maglie.