Sparatoria in una scuola a Vantaa, in Finlandia: ad aprire il fuoco un 12enne

Finlandia shock: a Vantaa un 12enne apre il fuoco a scuola e uccide un coetaneo. Feriti anche due bambini, sempre di 12 anni

Hanno tutti dodici anni le vittime di una sparatoria avvenuta stamani in una scuola in Finlandia: 12 anni il bambino che ha perso la vita per mano di un coetaneo, prelevato dagli agenti di polizia un’ora dopo con ancora in mano l’arma; e dodici anni gli altri due bambini che sono rimasti feriti. L’incidente è avvenuto a Vantaa, cittadina a nord della capitale Helsinki, nel sud del Paese. In conferenza stampa funzionari di polizia, così come riporta l’emittente locale Mtv Uutiset, hanno riferito che il porto d’arma collegato all’arma usata “appartiene a un parente stretto” del bambino sospettato di aver aperto il fuoco sui compagni di scuola. Quest’ultimo durante l’interrogatorio preliminare avrebbe “confessato”.

Gli inquirenti non hanno ancora chiari i motivi dell’accaduto, tuttavia escludono la partecipazione di altre persone. Inoltre, hanno fatto sapere che l’incidente avrebbe coinvolto alunni appartenenti alla stessa classe, una prima media della scuola ‘Viertola’. Sari Laasila, la preside del complesso scolastico che accoglie 800 studenti dai 7 ai 16 anni, ha confermato che, dopo l’intervento di polizia e ambulanze, “il pericolo è rientrato”.

Durante l’aggressione a Vantaa, gli altri allievi si sono nascosti e chi aveva il cellulare ha raccontato di aver chiamato i genitori per chiedere aiuto. “I miei pensieri vanno alle vittime, ai loro cari, agli altri studenti e al personale scolastico”, ha scritto su X il primo ministro finlandese Petteri Orpo. La ministra degli Interni Mari Rantanen sempre su X ha scritto: “La giornata è iniziata in modo orribile. Posso solo immaginare il dolore e la preoccupazione che molte famiglie stanno vivendo in questo momento. Il presunto colpevole è stato arrestato”.