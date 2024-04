L’oroscopo di oggi, martedì 2 aprile 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 2 aprile 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Le cose migliorano e chi ha rimandato una scelta d’amore ora è più convinto. Buon periodo per i giovani in cerca di un lavoro, per chi sta cercando nuovi sbocchi.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Non arenarti, non avere paura del futuro solo per pigrizia o timore di rimetterti in gioco. Molto bene con un Cancro ma ci sono polemiche con un Gemelli.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Se vuoi valutare anche qualche progetto importante di lavoro pensaci su. Evita scelte d’amore aleatorie, adesso hai bisogno di certezze, sempre da mettere a posto alcune questioni finanziarie.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Oggi sei di nuovo un po’ sotto tono, forse perché le cose da fare sono tante e più che altro perché a volte ti senti solo a portare avanti alcuni progetti.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Una giornata positiva. Recupero per chi lavora in proprio, progetti per le giovani coppie.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Giornata sotto tono, non hai molta forza, e nel corso della giornata potresti vivere qualche arrabbiatura o essere contro una persona che cerca di bloccarti.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata sottotono, hai riportato un piccolo fastidio, forse sei preoccupato per una questione che ti riguarda, non vuoi darlo a vedere. Nel lavoro per il momento è meglio contenersi e soprattutto cercare di riequilibrare alcuni rapporti.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Non concentrarti solo sulle questioni di lavoro. Cerca di mantenere tutto sotto controllo onde evitare inutili stress.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Oggi salta un appuntamento o un impegno all’ultimo minuto oppure devi affrontare qualche incertezza, non arrabbiarti. Qualche pensiero riguarda lo studio. Passa il tempo con amici e porta avanti nuovi progetti. Spostamenti favoriti, documenti da rivedere.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Situazione contrastata, ma anche stimolante. Se hai un impegno d’amore non devi cedere alle lusinghe di una terza persona che vuole mettere in discussione i tuoi sentimenti.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Questa giornata è interessante perché di recupero. Nuove opportunità per i giovani e per chi deve affrontare una prova.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Le cose vanno bene, potrai anche recuperare un rapporto, forse hai esagerato in una discussione ma c’è anche tempo per chiedere scusa o recuperare.