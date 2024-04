Moonbug e IMC Toys avviano una collaborazione

Moonbug Entertainment Limited, leader globale nel settore dell’intrattenimento per bambini, e IMC Toys S.A., svelano una nuova collaborazione

Moonbug Entertainment, al fianco del team di IMC Toys, si impegnerà attivamente nella gestione di importanti canali YouTube che vantano la presenza di famose serie quali: “Cry Babies Magic Tears”, “BFF by Cry Babies” e “Vip Pets”. Questa collaborazione oltrepassa i ruoli tradizionali, in quanto Moonbug Enternainment metterà in campo la propria esperienza nella gestione dei contenuti digitali e fornirà insight preziosi al team YouTube di IMC Toys.

Questa partnership, inoltre, trarrà vantaggio dalle competenze e dall’esperienza di Moonbug assicurando attività promozionali a pagamento sia su Moonbug che su altri canali YouTube selezionati per le property chiave di IMC Toys.

Come parte dell’accordo, Moonbug inserirà alcuni degli episodi di maggior successo delle serie animate di IMC Toys sui suoi canali YouTube.

Entrambe le parti hanno espresso il loro entusiasmo per questa partnership e per l’opportunità di raggiungere un pubblico più ampio, promuovendo il gioco simbolico, l’immaginazione e la creatività tra i bambini.

Informazioni su IMC Toys:

IMC Toys si è consolidata come leader nel mercato del giocattolo grazie al suo marchio di punta, Cry Babies, che è rapidamente cresciuto in popolarità, divenendo la bambola più venduta in Europa e negli Stati Uniti. L’azienda si è così espansa fino ad arrivare ad operare in oltre 80 paesi ed ha rafforzato la sua offerta prodotto fino ad includere una vasta gamma di marchi noti, come Cry Babies Magic Tears, Bloopies, Playfun, etc. L’impegno di IMC Toys nel produrre giocattoli per “ogni età e ogni fase di crescita” le ha conferito la sua reputazione internazionale di produttore di giocattoli di alta qualità e dal design accattivante ad un prezzo competitivo.

I marchi di IMC Toys sono supportati da contenuti personalizzati disponibili sul canale YouTube di proprietà, Kitoons. Offerto in oltre 25 lingue diverse, Kitoons ha guadagnato molta popolarità raggiungendo a livello globale un totale di oltre 6,8 miliardi di visualizzazioni, oltre 9 milioni di subscribers ed oltre 1 miliardo di ore di visualizzazione. Ogni episodio mostra i personaggi delle serie Cry Babies Magic Tears, BFF by Cry Babies, Bloopies, Bubiloons e VIP Pets mentre intraprendono nuove avventure e, strada facendo, apprendono tante nozioni sull’amicizia, il lavoro di squadra ed altri valori positivi. Inoltre, i fan della serie Cry Babies Magic Tears possono anche godersi gli episodi su Netflix o Prime Video, così come i contenuti audio su Spotify.

Per le ultime informazioni sulla nostra azienda e per lanci dei nostri nuovi prodotti, visitate il sito www.imctoys.com/it.