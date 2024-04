Fidia Farmaceutici sigla accordi con Sanifarma e Novartis

Fidia Farmaceutici apre il 2024 con il completamento di due operazioni che le consentono di consolidare la leadership nel mercato italiano dei prodotti per la salute degli occhi

Fidia Farmaceutici , multinazionale farmaceutica italiana leader nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti a base di acido ialuronico e suoi derivati, apre il 2024 con il completamento di due operazioni che le consentono di consolidare la leadership nel mercato italiano dei prodotti per la salute degli occhi.

La prima operazione riguarda l’acquisizione del 100% del business oftalmico di Sanifarma, primaria azienda italiana nel settore del benessere oculare in farmacia, attiva anche nei canali GDO e online, e che nel 2023 ha registrato una quota di mercato sul territorio nazionale pari a circa il 70% relativamente alla vendita di lenti a contatto monouso (8 milioni di unità vendute) e del 35% per le soluzioni per lenti (dati Iqvia).

L’investimento comprende marchi leader di mercato come Contacta® e Correct® che oggi vantano un’ampia gamma di prodotti, tra cui linee di lenti a contatto giornaliere per miopia e soluzioni per la manutenzione, una linea di gocce oculari naturali e una vasta scelta di occhiali (da presbiopia, da sole e protettivi da schermi luminosi). A questi prodotti si aggiungono una linea di integratori per il benessere psico-fisico e la linea di repellenti alla citronella e anti-meduse, Respingo.

La seconda operazione ha per oggetto un nuovo accordo commerciale con la multinazionale Novartis , leader nello sviluppo di farmaci innovativi, per la distribuzione già a partire dal mese di marzo 2024, di 6 specialità medicinali oftalmologiche per il trattamento del glaucoma.

La concessione di vendita, oltre a rappresentare un arricchimento del listino nazionale dei farmaci per le principali patologie oculari di Fidia, consolida la partnership con Novartis nell’area ofta, che nel 2019 aveva visto il raggiungimento dell’accordo per la commercializzazione di prodotti di riferimento per il trattamento locale delle infiammazioni e infezioni oculari.

“Questo ulteriore rafforzamento del nostro listino oftalmico ci permette di ambire ad una crescita del fatturato 2024 superiore alle previsioni. Con l’ingresso di un marchio come Contacta entreremo con una posizione da leader nel mercato delle lenti a contatto monouso e liquidi, rafforzando parallelamente la nostra presenza nel canale farmacia già presidiato con numerose referenze in altre aree terapeutiche – ha dichiarato Carlo Pizzocaro, Presidente e CEO di Fidia Farmaceutici – Avere inoltre la possibilità di rappresentare Novartis nel mercato italiano con 6 dei principali prodotti farmaceutici nell’area del glaucoma, seconda causa di cecità al mondo, ci riempie di orgoglio e ci spinge a porci degli obiettivi sempre più sfidanti.”