Dyson Airwrap: un unico styler per diversi look

Ottenere in poco tempo una messa in piega perfetta e duratura, senza rovinare la struttura complessa ma delicata del capello e con risultati professionali, è una grande sfida. Con Dyson Airwrap, tecnologia e scienza si fondono a servizio dell’hairstyling domestico. L’innovativo accessorio per acconciature utilizza un unico flusso d’aria continuo e controllato per modellare, definire e asciugare la chioma senza danneggiarla, domando efficacemente i baby hair e riducendo del 58% l’antiestetico effetto crespo.

Dyson Airwrap: scienza del capello ed effetto Coanda

Dyson Airwrap è il risultato di 6 anni di test, analisi e studio delle diverse abitudini di acconciatura in tutto il mondo. Partendo dall’individuazione dei più comuni inconvenienti dello styling domestico (ciocche che si aggrovigliano facilmente, danni a medio e lungo termine alla struttura del capello causati da temperature molto alte, getti d’aria irregolari e deboli), l’azienda britannica ha investito in ricerca e sviluppo complessivamente 24 milioni di sterline che includono l’impiego di 230 ricercatori tra ingegneri e scienziati, 103 brevetti depositati e 642 prototipi realizzati. A quale scopo? Creare un prodotto perfetto, facile da maneggiare, capace di modellare e asciugare i capelli senza danneggiarne la struttura.

Dyson Airwrap sfrutta l’effetto Coanda per rimuovere l’umidità in eccesso, definire, arricciare, creare onde morbide e lisciare. La nota azienda inglese ha progettato, su modello del principio aerodinamico dell’omonimo ingegnere e scienziato rumeno, accessori sulla cui superficie si trovano dei fori che generano un vortice d’aria in entrambe le direzioni della giusta velocità e pressione. Ciò permette ai capelli di avvolgersi da soli attorno al cono e di mettersi in piega senza dover ricorrere al calore estremo. Lo styler può essere utilizzato anche sulla chioma bagnata preparando le fibre all’acconciatura e permettendo di ottenere un finish definito, senza baby hair, e una morbidezza unica al tatto.

Caratteristiche di Dyson Airwrap

Lo styler è composto da un corpo macchina con motore digitale Dyson V9 (costituito da 13 pale e capace di ruotare a una velocità di 110.000 giri al minuto), provvisto di comandi ergonomici e di un sistema di gestione intelligente del calore con verifica automatica ad ogni secondo che impedisce l’esposizione delle fibre a temperature eccessive e previene i possibili danni. Inoltre, il flusso d’aria orientabile permette un maggior controllo sui capelli e migliora la finitura della piega.

Nei negozi e nell’e-shop di MediaWord, Dyson Airwrap è disponibile in più varianti: qualità e tecnologia rimangono invariate, cambiano solo gli accessori, riprogettati per garantire uno styling versatile. Il primo modello multifunzione, Origin, è indicato per i capelli lunghi fino alle scapole e include 4 accessori con attacco magnetico utili per asciugare, lisciare, creare onde morbide o ricci definiti. La confezione include 1 corpo macchina, 1 pre-styler lisciante con effetto Coanda, 1 cono Airwrap da 30 millimetri e 1 spazzola volumizzante rotonda.

Il modello Long Rame New specifico per capelli lunghi oltre le scapole si compone di 1 multi-styler, di 2 coni da 30 e 40 millimetri, di 1 spazzola lisciante forte e delicata, di 1 spazzola volumizzante rotonda e di 1 pre-styler lisciante che riproduce l’effetto Coanda.

La versione Complete, invece, incorpora tutti gli accessori extra, come il pettine districante progettato per ricci e super ricci che liscia i capelli durante l’asciugatura, dando anche forma e volume, riducendo l’antiestetico effetto crespo. Il comodo diffusore distribuisce l’aria in modo uniforme, migliorando la definizione delle onde e dei ricci. Con denti più lunghi, specifici per sezioni più ampie, arriva tra i capelli in profondità, permettendo di averne un maggiore controllo.

Tutti i vantaggi di Dyson Airwrap

Investire il proprio denaro su Dyson Airwrap comporta non pochi vantaggi. Alleato affidabile dei tuoi capelli, permette di ottenere risultati professionali duraturi e sorprendenti, senza andare di volta in volta dal parrucchiere e sopportare le lunghe attese. Lo styler si contraddistingue dagli altri perché tutti i coni possono essere utilizzati anche sui capelli bagnati o umidi. Per una messa in piega al top è consigliabile asciugare solo parzialmente la chioma con il pre-styler lisciante effetto Coanda e poi realizzare la piega con i diversi accessori, anche sui capelli umidi. Con Dyson Airwrap potrai quindi dire addio al phon, risparmiando tempo e soldi.

Il sistema di controllo avanzato misura il calore del flusso d’aria più di 40 volte al secondo, mantenendo la temperatura sempre sotto i 150°C. Ciò consente di ridurre i danni alla struttura interna ed esterna delle fibre. Il getto dell’aria controllato permette di definire l’acconciatura, impedendo dolorosi aggrovigliamenti e danni alla salute della chioma.

Lo styler include inoltre una vasta gamma di accessori, acquistabili anche separatamente per soddisfare ogni esigenza di styling e specifici per tagli corti, medi oppure lunghi, tutti facili da sostituire, complici la struttura magnetica e anche la temperatura non molto alta che rende più confortevole l’impugnatura, senza il rischio di scottature. È disponibile in più modelli, tutti capaci di gestire qualsiasi tipologia di capello e lunghezza permettendo di creare, in poco tempo e con la minima fatica, look personalizzati e unici.

Il vero punto forte degli styler Dyson è però sicuramente costituito dall’innovativo motore digitale V9, potente e affidabile, che ruotando a una velocità di 110.000 giri al minuto, genera una pressione pari a 3,2 kPa, utile alla produzione dell’effetto Coanda. Il sistema brevettato dall’azienda britannica che riproduce il principio dell’aerodinamica Coanda consente di ottenere un maggiore controllo sui capelli, di ridurre l’effetto crespo, di disciplinare i baby hair e di avere capelli più morbidi e sani.