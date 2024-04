Diabete di tipo 2: meno calcoli renali con inibitori di SGLT2

I farmaci antidiabetici inibitori di SGLT2 sembrano ridurre il rischio di calcoli renali negli adulti con diabete di tipo 2, secondo uno studio

I farmaci antidiabetici inibitori di SGLT2 sembrano ridurre il rischio di calcoli renali negli adulti con diabete di tipo 2, secondo uno studio di coorte pubblicato su JAMA Internal Medicine.

Nello studio, i pazienti adulti che hanno iniziato la terapia con un inibitore di SGLT2 hanno avuto un rischio di nefrolitiasi inferiore del 31% rispetto a quelli che hanno iniziato il trattamento con un agonista del recettore di GLP-1 (HR 0,69, 95% CI 0,67-0,72). In particolare, i ricercatori hanno osservato 14,9 contro 21,3 eventi di nefrolitiasi ogni 1.000 anni-persona, rispettivamente per i nuovi utilizzatori di farmaci inibitori di SGLT2 e agonisti del recettore di GLP, in un follow-up mediano di 192 giorni.

I nuovi utilizzatori di inibitori di SGLT2 presentavano anche un rischio significativamente inferiore di nefrolitiasi rispetto ai nuovi utilizzatori di un inibitore di DPP-4 (HR 0,74, 95% CI 0,71-0,77), ha riferito il gruppo di esperti. In particolare, sono stati osservati rispettivamente 14,6 contro 19,9 eventi di nefrolitiasi ogni 1.000 anni-persona per gli utilizzatori di SGLT e DPP-4.

“Questi risultati non sono stati una sorpresa, hanno spiegato gli autori, visto quanto già noto sugli inibitori SGLT2 e sui loro benefici renoprotettivi. Secondo lo studio, la riduzione del rischio di calcoli renali con l’uso degli inibitori SGLT2 potrebbe essere spiegata dalla capacità dei farmaci di aumentare l’escrezione di citrato urinario o di bicarbonato urinario, dalle loro proprietà antinfiammatorie o dall’aumento del flusso urinario”.

Attualmente, alcuni inibitori SGLT2 approvati dalla FDA hanno indicazioni per il diabete, la protezione renale e la protezione cardiovascolare, tra cui empagliflozin, dapagliflozin e canagliflozin.

“Tuttavia, non esistevano studi precedenti che analizzassero l’associazione tra l’uso di questa nuova classe di farmaci per il diabete e il rischio di calcoli renali in una popolazione statunitense sottoposta a cure di routine”, hanno affermato gli autori. “Il rischio di calcoli renali in un paziente potrebbe essere un ulteriore fattore che il medico deve tenere in considerazione quando sceglie tra i diversi agenti che abbassano il glucosio per i pazienti con diabete di tipo 2”.

Gli esperti hanno sottolineato che il loro studio includeva solo pazienti con diabete di tipo 2 e quindi non è ancora chiaro come questa classe di farmaci possa modificare il rischio nei pazienti senza diabete di tipo 2, ma a rischio di calcoli renali.

Nelle analisi per sottogruppi, il gruppo di esperti ha riscontrato che il rischio di calcoli renali era ancora significativamente più basso con gli inibitori SGLT2 in vari gruppi di età, sesso, razza e BMI. L’unico sottogruppo che non presentava un rischio di nefrolitiasi più basso era quello dei soggetti che rientravano negli stadi iniziali della malattia renale cronica (CKD) (da 1 a 2), ma quelli in stadi più elevati (da 3 a 4) presentavano un rischio significativamente inferiore.

Mentre a tutte le età il rischio di nefrolitiasi era significativamente più basso con gli inibitori SGLT2, l’entità della riduzione del rischio era maggiore tra i soggetti di età inferiore ai 70 anni.

I ricercatori hanno estratto i dati di 716.406 adulti con diabete di tipo 2 dal Clinformatics Data Mart Database (2013-2020), da IBM MarketScan (2013-2019) e da Medicare Fee-for-Service Parts A, B e D (2013-2018). Per l’inclusione, tutti i pazienti dovevano essere adulti nuovi utilizzatori di un inibitore SGLT2, agonista GLP-1 o inibitore DPP-4 tra il 2013 e il 2020. Sono stati esclusi i pazienti con una precedente storia di calcoli renali o del tratto urinario. La nefrolitiasi è stata diagnosticata con codici ICD in ambito ospedaliero o ambulatoriale.

I nuovi utilizzatori di SGLT2 sono stati abbinati in base al propensity-score 1:1 ai nuovi utilizzatori di agonisti GLP e inibitori DPP-4.

Prima dell’abbinamento, i pazienti che iniziavano a utilizzare gli agonisti GLP avevano una maggiore probabilità di essere di sesso femminile e di essere stati visitati da un endocrinologo o da un nefrologo; avevano una maggiore probabilità di avere un punteggio di comorbilità combinato più alto, obesità o CKD di stadio 3 o 4; avevano una maggiore probabilità di essere in trattamento con insulina o con un diuretico, ma una minore probabilità di assumere metformina.

Il gruppo che ha iniziato la terapia con inibitori della DPP-4 aveva maggiori probabilità di essere più anziano, di essere stato visitato da un nefrologo e di assumere un diuretico o un agente antipertensivo. Avevano anche maggiori probabilità di avere un punteggio di comorbilità combinato più alto, una CKD di stadio 3 o 4, insufficienza cardiaca, malattia cerebrovascolare o una storia di infezione delle vie urinarie o di lesione renale acuta. Questo gruppo aveva anche meno probabilità di avere obesità, di assumere insulina e di essersi rivolto a un endocrinologo.

Nella coorte abbinata a SGLT2 e GLP, l’età media era di 61 anni, il 51% era costituito da donne, il 71% era caucasico, il 40% era affetto da obesità, il 7% aveva una CKD di stadio 3-4 e il 4% aveva una storia di gotta. Nella coorte abbinata agli inibitori della DPP-4, l’età media era di 62 anni, il 47% erano donne, il 62% era caucasico, il 34% era affetto da obesità, il 6% aveva una CKD di stadio 3-4 e il 4% aveva una storia di gotta.

Poiché l’insorgenza di nefrolitiasi è stata misurata con codici diagnostici, il gruppo di esperti ha spiegato che esiste la possibilità di una classificazione errata degli esiti. Inoltre, non è stato possibile stabilire se i calcoli renali fossero nuovi o ricorrenti, né la composizione dei calcoli.

Julie M. Paik et al, Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors and Nephrolithiasis Risk in Patients With Type 2 Diabetes, JAMA Intern Med. Published online January 29, 2024. doi:10.1001/jamainternmed.2023.7660