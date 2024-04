SLA: farmaco sperimentale di Denali non brilla in fase 2

SLA: un farmaco sperimentale per la SLA sviluppato da Denali Therapeutics e dal partner Sanofi non ha raggiunto il suo obiettivo in uno studio di Fase 2

Un farmaco sperimentale per la SLA sviluppato da Denali Therapeutics e dal partner Sanofi non ha raggiunto il suo obiettivo in uno studio di Fase 2. Denominato Himalaya, lo studio ha testato il farmaco delle due aziende su una scala di valutazione nota come ALSFRS-R, che misura le funzioni fisiche come camminare e parlare. Secondo Denali, I risultati che non soddisfano l’endpoint primario di variazione della scala ALSFRS-R.

DNL788 è una piccola molecola in grado di attraversare la barriera ematoencefalica per raggiungere il cervello che ha l’obiettivo di inibire RIPK1 (receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1) una proteina coinvolta in processi che influenzano sia la sopravvivenza cellulare che la morte cellulare programmata. La sua sovra-attivazione è associata ad una anormale attività della microglia (le cellule immunitarie del sistema nervoso centrale) e alla morte delle cellule nervose. I livelli e l’attività di RIPK1 sono stati rilevati significativamente aumentati nel midollo spinale dei pazienti affetti da SLA.

Denali aveva precedentemente evidenziato il risultato come uno dei quattro da tenere d’occhio quest’anno, e le azioni sono crollate di oltre il 6% venerdì mattina alla notizia. Sanofi sta testando il farmaco anche su persone affette da sclerosi multipla.

La partnership tra Denali e Sanofi risale al 2018, quando le due società hanno deciso di collaborare allo sviluppo di farmaci per patologie autoimmuni e neurologiche. L’accordo, che ha fruttato a Denali 125 milioni di dollari in anticipo, si è concentrato su piccole molecole che hanno come bersaglio una proteina chiamata RIPK1.

Noto come SAR443820 o DNL788, il farmaco per la SLA è un prodotto di questa ricerca. Nell’ultima relazione sugli utili di Sanofi, l’azienda farmaceutica aveva previsto l’avanzamento del farmaco alla fase 3 di sperimentazione entro la fine dell’anno, in attesa dell’esito dello studio di fase 2 di cui si sono appena letti i risultati. Questi piani sono ora in discussione.

Nonostante la battuta d’arresto, Sanofi sta continuando a valutare il farmaco nella sclerosi multipla, un’altra malattia del sistema nervoso che comporta danni ai nervi.

Denali sta anche testando un altro farmaco per la SLA, o sclerosi laterale amiotrofica. Questo candidato, chiamato DNL343, agisce attivando una proteina chiamata eIF2B per bloccare la cosiddetta “risposta integrata allo stress”. Secondo Denali, questa risposta è implicata nella morte delle cellule nervose.DNL343 è attualmente in fase di sperimentazione in uno studio “piattaforma” di alto profilo condotto dal Sean M. Healey & AMG Center del Massachusetts General Hospital.