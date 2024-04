Previsioni meteo 1 aprile 2024: Pasquetta con piogge al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 1 aprile 2024: tempo ancora instabile sulle regioni centro-settentrionali con piogge sparse, sole al Sud

Dopo una Pasqua bagnata su parte delle regioni del Nord e del Centro Italia, anche la Pasquetta vedrà condizioni meteo all’insegna dell’instabilità. Nella giornata di oggi infatti il transito di una perturbazione porterà piogge su gran parte delle aree settentrionali e centrali della nostra Penisola. Le precipitazioni non saranno diffuse ma a carattere sparso, con alternanza tra rovesci e schiarite.

Discorso diverso al Sud dove sarà Primavera piena: tanto sole e caldo fuori stagione specie in Sicilia. Ultime uscite dei modelli meteo che mostrano una prima settimana di aprile piuttosto dinamica sul Mediterraneo. Dovremmo infatti avere ancora un flusso perturbato piuttosto attivo e ondulato che potrebbe portare al transito di qualche passaggio instabile alternato però a pause asciutto grazie alle rimonte di promontori anticiclonici.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 1 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile su tutti i settori con molte nuvole associate a piogge e temporali sparsi, anche intensi su Liguria e Triveneto. Al pomeriggio ancora possbilità di piogge sparse soprattutto su Lombardia e Triveneto. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento con precipitazioni in esaurimento ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi su Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora nuvolosità irregolare associata a fenomeni sparsi, più probabili sui settori tirrenici. In serata tempo in graduale miglioramento con fenomeni in esaurimento ovunque. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli per lo più sereni, piogge sparse sulla Sardegna. In serata e nottata locali precipitazioni in arrivo anche su Campania e Calabria, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

