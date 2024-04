Obesità: molti pazienti mantengono il peso dopo stop a semaglutide e liraglutide

Obesità: secondo un nuovo studio, molti pazienti mantengono la perdita di peso un anno dopo la sospensione di semaglutide e liraglutide

Secondo un recente studio pubblicato su Epic Research, oltre la metà dei pazienti che hanno interrotto la terapia con liraglutide o semaglutide è riuscita a mantenere il proprio peso per un anno.

“L’aspetto più evidente è che la maggior parte dei pazienti, sia in terapia con semaglutide che con liraglutide, è stata in grado di mantenere il proprio peso o addirittura di continuare a perdere peso dopo la sospensione dei farmaci”, ha dichiarato Kersten Bartelt, tra gli autori dello studio. “Ciò suggerisce che questi farmaci possono avere un impatto duraturo sulla gestione del peso, anche dopo la loro interruzione”.

Questi risultati sono in contrasto con quelli di un precedente studio clinico che aveva mostrato che due terzi dei pazienti che assumevano semaglutide 2,4 mg una volta alla settimana riprendevano peso un anno dopo aver interrotto il farmaco.

Nell’analisi più recente, Bartelt e colleghi hanno studiato 17.733 pazienti a cui era stato prescritto liraglutide e 20.274 pazienti a cui era stato prescritto semaglutide, che avevano tutti perso almeno 5 chili durante la somministrazione dei farmaci.

È emerso che il 18,7% dei pazienti che assumevano liraglutide e il 17,7% di quelli che assumevano semaglutide hanno riacquistato tutto il peso perso o più dopo 1 anno dall’interruzione.

Tuttavia, il 56,2% dei pazienti che hanno assunto semaglutide e il 55,7% di quelli che hanno assunto liraglutide hanno mantenuto lo stesso peso al momento dell’interruzione del farmaco o hanno addirittura continuato a perdere ulteriore peso.

Secondo Bartelt, le ragioni per cui si interrompe l’assunzione di agonisti del recettore del GLP-1 possono variare tra i pazienti.

“Alcuni possono interrompere a causa degli effetti collaterali, mentre altri possono smettere a causa del costo del farmaco o della percezione di una mancanza di efficacia”, ha spiegato. È anche possibile che alcuni pazienti abbiano raggiunto i loro obiettivi di perdita di peso e ritengano di non aver più bisogno del farmaco”. Il nostro studio non ha indagato in modo specifico le ragioni dell’interruzione, quindi sarebbero necessarie ulteriori ricerche per rispondere in modo definitivo a questa domanda”.

Bartelt ha aggiunto che gli operatori sanitari “dovrebbero discutere con i loro pazienti la pèossibilità di ripresa del peso dopo l’interruzione e ribadire l’importanza di itegrare altre strategie di gestione del peso, come la dieta e l’esercizio fisico”.

“La ricerca futura potrebbe concentrarsi sulla comprensione delle ragioni della ripresa di peso dopo l’interruzione di questi farmaci ed esplorare gli effetti a lungo termine che queste molecole hanno sulla gestione del peso e su altri effetti collaterali”, ha concluso l’esperto.

