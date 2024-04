Obesità in adolescenza aumenta il rischio di ammalarsi di 17 diversi tipi di cancro

L’obesità è un importante fattore di rischio per diversi tipi di tumori. L’Associazione internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), organismo intergovernativo che a Lione coordina e conduce ricerche epidemiologiche sui tumori, ha stabilito che esistono già prove sufficienti per dire che gli adulti obesi hanno un rischio più alto di ammalarsi. Ora i risultati di uno studio svedese mostrano che il rischio di andare incontro a 17 diversi tipi di tumore sembra essere proporzionale all’indice di massa corporea, l’IMC (o più comunemente BMI, dall’inglese “body mass index”), che si ha quando si hanno circa 18 anni. I ricercatori hanno preso in esame i dati di circa un milione e mezzo di uomini, per cui le conclusioni si riferiscono al sesso maschile. Dato che la IARC ha concluso che l’aumento del rischio di cancro dovuto al grasso corporeo è simile per uomini e donne, è però ragionevole pensare che ciò valga per entrambi i sessi biologici.

Gli autori dello studio, i cui risultati sono stati appena pubblicati sulla rivista Obesity, hanno consultato un registro nazionale in cui sono archiviati i dati raccolti durante le visite di leva militare, obbligatoria per tutti i ragazzi svedesi fino al 2010. Hanno selezionato i dati relativi a ragazzi visitati tra il 1968 e il 2005 tra i 16 e i 25 anni e li hanno suddivisi in gruppi sulla base del BMI (sottopeso, normopeso, sovrappeso e obesi). Sono andati quindi a verificare quali di queste persone sono comparse nei registri dei tumori svedesi o in quelli in cui si registrano i decessi e le loro cause.

Nell’arco di una trentina d’anni, su 1.489.115 uomini presi in esame, 78.217 si sono ammalati di tumore. L’analisi statistica ha mostrato una relazione lineare tra il BMI e rischio di ammalarsi per 17 tipi di tumore: melanoma, leucemia, mieloma multiplo, linfoma di Hodgkin, linfoma non-Hodgkin, tumore del polmone, del distretto testa-collo, del sistema nervoso centrale, della tiroide, dell’esofago, dello stomaco, del pancreas, del fegato, della cistifellea, del colon-retto, del rene e della vescica.

Cosa ci dicono questi risultati? Innanzitutto, confermano che il rischio di ammalarsi di cancro è influenzato da abitudini e comportamenti: un’alimentazione poco varia e non equilibrata, insieme a scarsa attività fisica, sono fattori che da un lato favoriscono sovrappeso e obesità e dall’altro aumentano la probabilità di ricevere una diagnosi di tumore. Indirizzare i bambini e gli adolescenti verso stili di vita sani può dunque fare una grossa differenza. Considerando che l’obesità è sempre più diffusa nelle giovani generazioni, ciò lascia purtroppo presagire un vertiginoso aumento dei casi di tumore negli anni a venire, un problema a cui dovranno fare fronte i servizi sanitari e la società.