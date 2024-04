Innovazione: Unmanned4You premiata agli IoMobility Awards 2024

Innovazione: Unmanned4You vince gli IoMobility Awards 2024 con il progetto “AETOS” per il trasporto dei farmaci con i droni

Innovazione e ricerca per trasportare farmaci e materiale ospedaliero e non, verso tutte le aree, soprattutto quelle difficilmente raggiungibili, e supportare lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità aerea avanzata: con questo scopo nasce il Progetto Aetos di Unmanned4You (https://unmanned4you.com) vincitore del Premio IoMobility Awards 2024 nella categoria Drones&eVTOL.

L’azienda è un’impresa innovativa nata con l’obiettivo di portare innovazione nel mondo dei trasporti e del delivery, ma anche della surveillance e del monitoraggio ambientale, espleta servizi di gestione delle emergenze, monitoraggio e prevenzione, ispezioni termografiche certificate e agricoltura di precisione.

Il premio, giunto alla quarta edizione, promuove la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità nell’ecosistema della Smart Mobility in Italia e vede nella giuria tra gli altri i vertici di realtà come Poste Italiane, FNM, Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, Pirelli, Trenitalia, Amat, Lombardia Aerospace Cluster e Motor Valley Accelerator.

“Unmanned nel suo piano di crescita- spiega il presidente Carmine Esposito- ha deciso di puntare su due progetti di ricerca e sviluppo: “Aetos” ed il progetto “Elyhub”, che ha l’obiettivo di supportare lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità aerea avanzata. Utilizzare droni per il trasporto di materiale biologico e referti diagnostici, senza necessità di trasporto su gomma consente la riduzione dei tempi di consegna di circa l’80 per cento, in base alla congestione del traffico o della situazione infrastrutturale, con conseguente maggiore efficienza operativa. Su queste basi stiamo definendo due accordi di collaborazione, con la Società Italiana di Sanità Pubblica e Digitale (Sisped) e con la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima)”.

Gli accordi prevedono una collaborazione finalizzata a promuovere studi e ricerche per la semplificazione della logistica e trasferimento di materiali e dati, in tema di riduzione dell’impronta ecologica dei sistemi sanitari, diffondere una cultura della sostenibilità, trasferire conoscenze dall’ambito scientifico ai decisori, coinvolgere l’opinione pubblica nel compiere decisivi progressi verso gli adempimenti dell’Accordo di Parigi.

La riduzione del trasporto su gomma tramite l’uso di droni, rientra tra gli interventi praticabili in una strategia di adattamento e contrasto ai cambiamenti climatici. Con il supporto della ricerca scientifica, tecnologica e gestionale, sul piano operativo, U4You potrà attivare con Sisped e Sima progetti-pilota in ambito sanitario e socio-sanitario. Contro i cambiamenti climatici, per un ambiente più sostenibile e il tutto senza perdere l’efficacia necessaria: con il supporto della ricerca scientifica, tecnologica e gestionale, sul piano operativo.

Unmanned è sponsor dell’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano, l’accordo è stato promosso dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale e dal Laboratorio Aerospace Systems & Control Laboratory (“ASCL”) del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano, per approfondire i Sistemi aerei senza equipaggio (UAS Unmanned Aerial Systems).

Gli IoMOBILITY Awards

Gli IoMOBILITY Awards sono nati per individuare, selezionare, far emergere e premiare i migliori servizi e progetti innovativi oggi presenti sul mercato, in grado di distinguersi per unicità e creatività delle idee, benefici concreti, livello di usabilità e replicabilità del modello di business.

Gli IoMOBILITY Awards sono un’opportunità unica di branding, scouting e networking in un contesto che vede coinvolti i principali players italiani presenti sia come partner che giurati e candidati.