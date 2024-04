Il 15 aprile arriva la giornata del Made in Italy

Il 15 aprile si celebra per la prima volta la Giornata del Made in Italy: per accompagnarla ci saranno 300 eventi, dal 5 al 25 aprile, in Italia e all’estero

La prima Giornata del Made in Italy si celebrerà in Italia il 15 aprile: per la ricorrenza, istituita con la legge quadro sulla tutela del Made in Italy, è stato scelto il giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, avvenuta il 15 aprile 1452.

Domani, martedì 2 aprile, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, alle 10 si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima Giornata del Made in Italy: il ministro Urso illustrerà il programma degli oltre 300 eventi che si svolgeranno in Italia e all’estero dal 5 al 25 aprile. Alle 11.30, poi, si aprirà il tavolo stabilimento Stellantis di Melfi (è previsto un girotavolo per gli operatori).

L’obiettivo della Giornata, quest’anno al suo debutto, è riconoscere al Made in Italy il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale del Paese, anche in relazione al suo patrimonio identitario; responsabilizzare l’opinione pubblica per promuovere la tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere e dei prodotti italiani. E infine, sensibilizzare i giovani a scegliere le professioni artigianali e creative legate alle eccellenza delle nostre manifatture. Una particolare attenzione verrà dedicata ad ispirare le giovani generazioni affinché si sviluppi in esse il desiderio di cimentarsi nello studio e nelle attività lavorative legate al Made in Italy.