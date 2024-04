I Painkillers nelle radio e in digitale con la traccia “Non Abbastanza”

In radio e in streaming “Non Abbastanza”, la traccia dei Painkillers estratta dalla nuova versione dell’ EP “NEW END Deluxe”!

Il nuovo singolo dei PainKillers “Non Abbastanza” è estratto dalla versione Deluxe dell’ultimo ep “NEW END Deluxe”. La canzone tocca corde emotive universali, affrontando il tema comune del sentirsi inadeguati rispetto ad una situazione o sentire la mancanza di qualcosa o qualcuno, del sentirsi quindi “non abbastanza”.

Il brano è un grido sommesso di dolore. È un manifesto di una lotta interiore tra ciò che è, ed esiste, e ciò che dovrebbe essere.

Quotidianamente il senso di non essere abbastanza bussa alla porta e, nel duello con il proprio dolore, si scopre che, come cita il testo “è il mio cuore il mio avversario a botte”, ma come un’eterna lotta, non ci sono né vincitori né vinti.

Il dualismo tra due realtà contrapposte, quella interiore e quella esteriore, fa da protagonista anche nel ritornello “non sento le cicatrici nel mio cuore, da lì deve arrivare il mio dolore”, fino a giungere ad un finale in cui un’energia travolgente e quasi caotica porta un messaggio epico: ora che si è in lotta con tutto, cosa può ancora ferire?

I PainKillers sono una band pop-punk/alternative nata nel 2013. La formazione è composta da Andrea Casati, cantante e chitarrista, Stefano Calzà, cantante e chitarrista, Davide Baschieri, bassista e Federico Palaia, batterista.

Il primo lavoro discografico in inglese, “Storyteller”, esce nel 2020 sotto etichetta Valery Records. A Luglio 2021 viene pubblicato il singolo “I Won’t Be Home For A While” con Artist First. A Febbraio 2022, con l’inizio della collaborazione discografica con BeNext Music (distribuzione Sony) viene pubblicato il brano “Broken Heart”, nel quale sperimentano nuove sonorità in una commistione di generi.

Ad Agosto 2022 esce “On My Own”, brano con il quale la band prosegue con la propria sperimentazione, alternandola ai classici elementi del pop-punk. A Gennaio 2023 annunciano un grande cambiamento: un disco in italiano. Nei primi mesi del 2023 escono due singoli, “PERSO NEI GUAI” e “GIOVENTÚ BRUCIATA”, estratti dall’EP “NEW END” uscito a fine marzo. Le sonorità del gruppo hanno radici nel punk e nel pop-punk californiano, dalla loro nascita ai nostri giorni. Non mancano però caratteristiche di tanti altri generi musicali: dal pop alla trap. Nei brani sono presenti strumenti e suoni innovativi nel genere pop-punk: la sperimentazione è ciò che più appassiona tutti i membri del gruppo.

Nel 2024 esce il singolo “Non Abbastanza” estratto dall’ ep “NEW END Deluxe”.