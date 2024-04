Giuliana De Sio e Maria Grazia Cucinotta a “La Volta Buona” su Rai 1

Al via su Rai 1 la settimana de “La Volta Buona”. Tra gli ospiti Giuliana De Sio, Neri Marcorè e Maria Grazia Cucinotta

Andranno in onda, come di consueto, da lunedì 1° aprile a venerdì 5 alle 14 su Rai 1, nuove puntate del programma condotto da Caterina Balivo, “La Volta Buona”. A essere accolti in studio diversi ospiti che, nel corso della diretta, si racconteranno attraverso le domande del tritavolte e i temi che di volta in volta sono proposti dal jukebox e dal gioco della bottiglia.

La settimana si apre lunedì 1° aprile con Giuliana De Sio, in scena con lo spettacolo “La Signora del Martedì”. A seguire, focus sulla Pasquetta degli italiani, con il commento in studio di Rosanna Lambertucci, Federica Cifola e lo chef amato sui social Ruben Bondì; intervista poi ad Amaurys Perez e alla moglie Angela Rende. Martedì 2 aprile saranno ospiti Luca Dotti, figlio di Audrey Hepburn, il cantante Michele, che ripercorrerà la sua carriera musicale e Nina Soldano, protagonista di “Un posto al sole”.

Nel corso della puntata di mercoledì 3 aprile passeranno in studio il maestro Vince Tempera, direttore di orchestra e autore delle storiche sigle dei cartoni animati anni ’70 e ’80, e Vincent Riotta, che sarà tra i protagonisti del film “Il Meglio di te” su Rai 1. Giovedì 4 aprile, a “La Volta Buona” ci saranno Anna Cherubini, autrice del libro “Diventeremo amiche”, in cui parla del suo rapporto con Emanuela Orlandi, Neri Marcorè, dopo il debutto alla regia della commedia “Zamora” e l’attore e comico genovese Maurizio Lastrico. Infine, a chiudere la settimana, venerdì 5 aprile, Maria Grazia Cucinotta e Cristina Marino.

Come di consueto, appuntamento con i giochi per il pubblico da casa, per vincere il montepremi in palio indovinando la sfera vincente e superando la prova a essa associata.