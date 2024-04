Gita fuori porta a Pasquetta: i trucchi per una grigliata di carne perfetta

Pasquetta, ponti e gite fuoriporta con gusto: trucchi e ricette gourmet per una grigliata di carne perfetta, che risveglia il palato

Un momento conviviale e celebrativo per riunirsi e godere del sole che avanza, ma soprattutto per gustare buon cibo. Pasquetta, ponti e gite fuoriporta, inizia il periodo in cui amici e parenti si radunano attorno ad una tradizione culinaria intramontabile: la grigliata di carne. Dalle succulente bistecche di manzo alle saporite braciole, passando per pollo marinato e spiedini, la grigliata di carne offre una vasta e gustosa selezione per soddisfare i palati di tutti. Ma trucchi e preparazione possono fare la differenza.

Il taglio di carne

Manzo, maiale e pollo: nella grigliata di Pasquetta ci sono tagli che non devono assolutamente mancare. La carne bovina è tra quelle che meglio sopporta la cottura ad alte temperature. Per questo, filetto e controfiletto i tagli consigliati. Conosciuti per la loro morbidezza e tenerume, entrambi sono un taglio pregiato e privo di ossa, perfetto per chi preferisce una carne più delicata. Protagonista indiscusso delle grigliate a Pasquetta, però, resta senza dubbio il maiale. Braciole, costine, salsicce: sono questi i migliori tagli per grigliare il maiale. Ad affiancare la carne rossa quella bianca come il pollo: coscia, sovracoscia e ali i pezzi più adatti. Ad arrivare nelle tavole del Lunedì dell’Angelo sono, infine, le costolette di agnello e gli arrosticini di pecora, tagli che più si prestano alla cottura alla brace.

La marinatura

Ad eccezione delle salsicce e della pancetta che non ne necessitano, la marinatura rappresenta un procedimento utile a rendere la carne morbida e saporita. Da un minimo di 6 ore a un massimo di 24 ore prima, si consiglia la preparazione di un intingolo composto da olio evo, salvia, rosmarino, spicchi di aglio interi e pepe nero. Dopo aver massaggiato la carne con l’intingolo per circa 5 minuti, riporla in frigo in un contenitore. L’ideale è tenerla una notte a riposo e tirarla fuori dal frigo circa un’ora prima di cuocerla. Una volta cotta, ripassarla nella marinatura avanzata per un sapore più deciso.

La cottura

Una leggera patina bianca indica che il carbone è pronto a rendere al massimo, è infatti importante evitare la fiamma viva che rischia di bruciare la parte esterna della carne. Un ultimo accorgimento: prima di mettere la bistecca a cuocere ricordarsi di pulire bene la griglia. La carne da cucinare non deve arrivare sul barbecue appena tirata fuori dal frigorifero: un’escursione termica troppo forte tra la carne e la griglia provocherebbe, infatti, un calo della temperatura brusco, con conseguente perdita di liquidi della carne, che diventerebbe secca e asciutta. Da ricordare, poi, che le carni bianche non devono mai essere cotte al sangue, ma “al punto” come vitello e agnello oppure addirittura ben cotte come maiale, coniglio, tacchino e pollo.

Non solo marinatura. Portare sulla brace piatti gourmet è possibile. A ciascun taglio, la sua ricetta: Carni Sostenibili illustra tre ricette per deliziare i palati degli amanti della grigliata:

Spiedini di Manzo con Salsa Chimichurri

Ingredienti

Tagli di manzo (come controfiletto o scamone), tagliati a cubetti

Peperoni rossi, gialli e verdi, tagliati a cubetti

Cipolle rosse, tagliate a spicchi

Salsa chimichurri (preparata con prezzemolo, aglio, olio d’oliva, aceto di vino rosso, peperoncino rosso, sale e pepe)

Istruzioni

Infilate alternativamente i cubetti di manzo, peperoni e cipolle sugli spiedini

Spennellate leggermente gli spiedini con olio d’oliva e grigliateli a fuoco medio-alto, fino a quando la carne sarà cotta secondo le vostre preferenze

Servite gli spiedini caldi con la salsa chimichurri fresca da usare come condimento

Pollo alla Griglia con Salsa di Mango e Avocado

Ingredienti

Petto di pollo disossato e senza pelle

Salsa di mango e avocado (preparata con mango maturo, avocado, cipolla rossa, peperoncino, coriandolo fresco, succo di lime, sale e pepe)

Istruzioni

Marinate il petto di pollo con un po’ di olio d’oliva, sale e pepe per circa 30 minuti

Riscaldate la griglia a fuoco medio-alto e cuocete il petto di pollo per 6-8 minuti per lato, o fino a quando è cotto all’interno e ha ottenuto una leggera crosticina

Servite il pollo alla griglia caldo, accompagnato con la salsa di mango e avocado fresca e profumata

Maiale alla Brace con Salsa di Mele e Zenzero

Ingredienti

1 kg di filetto di maiale

Sale e pepe nero macinato, q.b.

2 mele, preferibilmente di varietà dolce e croccante come Pink Lady o Fuji

2 cucchiai di burro

2 cucchiai di miele

2 cucchiaini di zenzero fresco grattugiato

Succo di mezzo limone

Rametti di rosmarino fresco per guarnire

Istruzioni

A casa preparate la salsa di mele e zenzero. Sbucciate e tagliate le mele a fette sottili. In una padella, sciogliete il burro a fuoco medio e aggiungete le mele tagliate, il miele e lo zenzero grattugiato. Cuocete per circa 5-7 minuti, mescolando di tanto in tanto fino a quando le mele diventeranno morbide e caramellate. Aggiungete il succo di limone alle mele caramellate e mescolate bene. Continuate a cuocere per altri 2-3 minuti, poi togliete dal fuoco.

Tagliate il filetto di maiale in pezzi di dimensioni uniformi. Condite il maiale con sale e pepe nero macinato su tutti i lati. Grigliate il maiale per circa 10-12 minuti per lato, girandolo una volta a metà cottura, o fino a quando raggiunge una temperatura interna di almeno 63°C. Una volta che il maiale è cotto, togliete dalla griglia e lasciatelo riposare per alcuni minuti. Tagliate il maiale a fette e servitelo caldo con la salsa di mele e zenzero sopra. Guarnite con rametti di rosmarino fresco e servite.