L’export italiano resta a galla nonostante la congiuntura internazionale

L’anno scorso l’export italiano ha evidenziato una totale stabilità rispetto al 2022 secondo una nuova analisi della CGIA

L’anno scorso l’export italiano ha evidenziato una totale stabilità rispetto al 2022. In termini assoluti le vendite all’estero sono state pari a 626 miliardi di euro. Tra i 27 Paesi dell’Unione Europea solo la Germania con 1.562 miliardi e i Paesi Bassi con 866 miliardi hanno registrato un flusso di vendite superiore al nostro.

L’invarianza del nostro commercio estero è in massima parte riconducibile al rallentamento della domanda internazionale e allo sgonfiamento dei prezzi alla produzione, collegato alla normalizzazione delle quotazioni delle materie prime; criticità che hanno caratterizzato buona parte del 2023. Rispetto al 2019 , comunque, la crescita delle nostre esportazioni è stata del 30,4 per cento (vedi Tab. 1) e se la comparazione la realizziamo con 15 anni fa, ovvero il 2008 che è l’anno che ha preceduto la grande caduta del commercio mondiale, l’aumento è stato addirittura del 70 per cento circa (vedi Graf.1). L’elaborazione di questi dati è stata realizzata dall’Ufficio studi della CGIA.

Siamo leader incontrastati nei macchinari

Ancora una volta la parte del leone l’hanno fatta i prodotti manifatturieri: dei 626,2 miliardi di export conseguiti nel 2023, ben 595,6 (il 95 per cento del totale) è ascrivibile a questa tipologia di beni (Tab. 2). Le merci che sono state acquistate maggiormente dai nostri partner commerciali stranieri sono stati i macchinari per un valore di 101,1 miliardi, la farmaceutica per 49,1 e gli autoveicoli per 45,8. Rispetto al 2022, tra i primi 10 beni manifatturieri venduti all’estero solo i prodotti chimici (-8,5 per cento), la metallurgia (-16,7 per cento), i prodotti in metallo (-1,3 per cento) e la pelletteria/calzature (-0,7 per cento) hanno subito una contrazione (Tab. 3).

Germania, Stati Uniti e Francia sono i nostri principali sbocchi commerciali

La Germania (74,6 miliardi), gli Stati Uniti (67,3 miliardi), la Francia (63,4 miliardi), la Spagna (32,9 miliardi) e la Svizzera (30,5 miliardi) sono le prime cinque destinazioni delle nostre esportazioni. Le vendite nei Paesi appena richiamati incidono per il 43 per cento di quelle totali. Tra questi primi cinque destinatari, nell’ultimo anno spicca la diminuzione delle vendite in Germania (-3,6 per cento) e in Svizzera (-1,7 per cento), mentre negli USA, in Francia e in Spagna la variazione è stata positiva (Tab. 4). A livello regionale le aree più vocate al commercio estero sono state la Lombardia (163,1 miliardi di euro), l’Emilia Romagna (85,1 miliardi) e il Veneto (81,9 miliardi), insieme fanno più della metà dell’export italiano (vedi Tab. 5).

Milano esporta quanto la Toscana e il doppio del Lazio: le prime 5 province più internazionalizzate sono tutte lungo l’ A4

Milano guida la classifica delle province con la maggiore predisposizione all’export. Nel 2023 nel capoluogo regionale lombardo il commercio estero è stato pari a 57,9 miliardi di euro: praticamente tanto quanto la Toscana e il doppio del Lazio. Seguono, sempre a livello provinciale, Torino (29,6 miliardi), Vicenza (23 miliardi), Bergamo (20,7 miliardi) e Brescia (20,6 miliardi) (vedi Tab. 6). In queste cinque realtà territoriali, tutte posizionate lungo l’autostrada A4, si produce quasi un quarto (24,3 per cento) dell’intera produzione nazionale di beni esportati all’estero.

Il nostro made in Italy è identificato dalle 4A

Nonostante le vendite all’estero delle nostre imprese siano rimaste le stesse del 2022, rimane straordinario lo score registrato ancora una volta da alcuni settori che molti esperti identificano come le “4A”: ovvero, l’Automazione/Meccanica, l’Abbigliamento/Moda, l’Alimentare e l’Arredo/Casa. Insomma, il nostro “Made in Italy” rimane una garanzia di successo, non solo nell’export, anche se è una condizione necessaria ma non sufficiente per l’efficacia delle strategie di internazionalizzazione delle imprese. Tuttavia, chi stabilisce se un prodotto italiano è esportabile oppure no? Nella stragrande maggioranza dei casi i titolari di una azienda decidono di internazionalizzarsi perché hanno colto l’importanza di vendere all’estero per aumentare la marginalità e credono nel proprio prodotto, perché rispecchia l’italianità che in tutto il mondo è apprezzata per la qualità, il gusto, il design, la bellezza e la cura dei dettagli. Specificità, quelle appena richiamate, che caratterizzano i beni realizzati dalle 123 mila imprese italiane che esportano.

Tab. 1 – Export di beni dei Paesi UE:

nel salto tra 2019 e 2023 l’Italia prevale su Germania e Francia

Valori in milioni di euro e variazioni percentuali

Rank 2023 PAESI UE Export 2019

(mln €) Export 2022

(mln €) Export 2023

(mln €) Var. ass.

2023-2022

(ultimo anno) Var. % 2023/2022

(ultimo anno) Var. ass.

2023-2019 Var. % 2023/

2019 1 Germania 1.330.414 1.593.285 1.561.888 -31.398 -2,0 +231.474 +17,4 2 Paesi Bassi 633.057 918.765 865.980 -52.786 -5,7 +232.923 +36,8 3 ITALIA 480.352 626.195 626.204 +10 +0,0 +145.852 +30,4 4 Francia 509.948 589.710 599.784 +10.073 +1,7 +89.835 +17,6 5 Belgio 399.155 595.728 520.360 -75.368 -12,7 +121.205 +30,4 6 Spagna 298.337 394.897 391.540 -3.357 -0,9 +93.203 +31,2 7 Polonia 238.178 342.894 352.926 +10.032 +2,9 +114.747 +48,2 8 Repubblica Ceca 177.903 230.243 236.744 +6.501 +2,8 +58.841 +33,1 9 Austria 159.589 201.398 207.070 +5.671 +2,8 +47.481 +29,8 10 Irlanda 151.516 203.432 193.849 -9.582 -4,7 +42.334 +27,9 11 Svezia 143.421 187.839 183.342 -4.497 -2,4 +39.921 +27,8 12 Ungheria 110.579 144.218 148.765 +4.547 +3,2 +38.186 +34,5 13 Danimarca 99.237 125.309 126.273 +964 +0,8 +27.036 +27,2 14 Slovacchia 79.962 103.043 108.537 +5.494 +5,3 +28.575 +35,7 15 Romania 68.667 91.973 93.075 +1.102 +1,2 +24.408 +35,5 16 Portogallo 59.903 78.403 77.529 -874 -1,1 +17.626 +29,4 17 Finlandia 65.616 81.885 76.245 -5.639 -6,9 +10.630 +16,2 18 Slovenia 40.147 66.411 67.722 +1.312 +2,0 +27.575 +68,7 19 Grecia 33.865 55.762 50.943 -4.819 -8,6 +17.078 +50,4 20 Bulgaria 29.789 47.509 44.250 -3.259 -6,9 +14.461 +48,5 21 Lituania 29.624 44.313 39.444 -4.869 -11,0 +9.820 +33,1 22 Croazia 15.350 24.284 23.069 -1.215 -5,0 +7.719 +50,3 23 Lettonia 14.035 22.955 20.911 -2.044 -8,9 +6.876 +49,0 24 Estonia 14.382 21.277 18.199 -3.078 -14,5 +3.817 +26,5 25 Lussemburgo 14.673 16.506 15.875 -632 -3,8 +1.202 +8,2 26 Cipro 3.079 4.155 4.134 -21 -0,5 +1.055 +34,3 27 Malta 2.839 3.102 3.223 +121 +3,9 +383 +13,5 UE (27) 5.203.615 6.815.488 6.657.879 -157.610 -2,3 +1.454.264 +27,9

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Eurostat e Istat

Note: il calo del commercio estero dell’Unione Europea rispetto al 2022 va letto attentamente in quanto condizionato dallo sboom dei prezzi dei prodotti petrolchimici/energetici (dopo l’escalation del 2022); si tratta di comparti particolarmente rilevanti per l’export di Germania, Paesi Bassi e Belgio. Si noti come l’export dei 3 paesi citati sia sceso rispetto al 2022 di 160 miliardi di euro, determinando, di fatto, il segno meno dell’export dei paesi dell’Unione Europea; rispetto ai 160 miliardi di segno meno dell’export di questi 3 paesi (Germania, Paesi Bassi e Belgio) tra 2022 e 2023, ben 200 miliardi sono determinati dai segni meno dei prodotti petrolchimici/energetici. Un confronto meno influenzato dal processo inflattivo energetico è invece il salto tra il 2019 (anno pre-covid) e il 2023 che evidenzia una crescita dell’export italiano (+30%) superiore rispetto all’UE (+28%), alla Germania (+17%) e alla Francia (+17%).

Graf. 1 – La crescita repentina dell’export italiano: +30% rispetto al 2019

Valori in milioni di euro

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (anno 2023 provvisorio)

Tab. 2 – ITALIA: il 95% dell’export viene dal manifatturiero

Valori in milioni di euro e variazioni percentuali

MERCE 2019 2022 2023 Var. ass.

2023-2022

(ultimo anno) Var. %

2023/2022

(ultimo anno) Var. ass.

2023-

2019 Var. ass.

2023/

2019 PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 461.297 595.733 595.611 -123 -0,0 +134.313 +29,1 PROVVISTE DI BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E RESPINTE, MERCI VARIE 7.408 12.188 13.860 +1.672 +13,7 +6.452 +87,1 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 6.934 8.374 8.832 +458 +5,5 +1.898 +27,4 ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 1.769 2.831 2.746 -85 -3,0 +977 +55,2 ESTRAZIONE MINERALI DA CAVE/MINIERE 962 3.087 2.743 -344 -11,1 +1.782 +185,3 PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 1.261 1.514 1.242 -272 -17,9 -19 -1,5 ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 321 1.902 601 -1.301 -68,4 +280 +87,2 ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 369 531 540 +9 +1,6 +171 +46,4 ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 31 33 28 -5 -14,7 -3 -8,8 TOTALE EXPORT ITALIANO 480.352 626.195 626.204 +10 +0,0 +145.852 +30,4

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (anno 2023 provvisorio)

Tab. 3 – ITALIA: i prodotti dell’export manifatturiero

Valori in milioni di euro e variazioni percentuali

Rank per Var.Ass. 2023 MERCE 2019 2022 2023 Var. ass.

2023-2022

(ultimo anno) Var. %

2023/2022

(ultimo anno) Var. ass.

2023-2019 Var. ass.

2023/2019 1 Macchinari 82.719 92.958 101.126 +8.168 +8,8 +18.407 +22,3 2 Farmaceutica 32.690 47.713 49.124 +1.411 +3,0 +16.434 +50,3 3 Autoveicoli, rimorchi ecc. 36.193 39.872 45.864 +5.991 +15,0 +9.671 +26,7 4 Alimentare 27.731 38.925 41.654 +2.729 +7,0 +13.922 +50,2 5 Chimica 30.905 43.433 39.762 -3.671 -8,5 +8.857 +28,7 6 Prodotti della metallurgia 30.910 47.704 39.724 -7.980 -16,7 +8.814 +28,5 7 Apparecchiature elettriche 23.899 30.687 31.756 +1.069 +3,5 +7.857 +32,9 8 Abbigliamento 23.693 27.212 27.746 +533 +2,0 +4.053 +17,1 9 Articoli in pelle/calzature 23.687 26.813 26.628 -185 -0,7 +2.940 +12,4 10 Prodotti in metallo 20.573 25.838 25.504 -334 -1,3 +4.931 +24,0 11 Computer, elettronica ecc. 15.700 21.578 21.736 +158 +0,7 +6.036 +38,4 12 Navi, aeromobili ecc. 14.376 21.146 21.580 +434 +2,1 +7.205 +50,1 13 Gomma e plastica 16.933 21.316 20.352 -965 -4,5 +3.419 +20,2 14 Coke e raffinazione petrolio 13.405 25.244 19.347 -5.897 -23,4 +5.942 +44,3 15 Altri da minerali non met.feri (*) 10.546 13.469 12.595 -874 -6,5 +2.050 +19,4 16 Mobili 10.006 12.330 11.812 -518 -4,2 +1.806 +18,0 17 Bevande 9.387 11.513 11.752 +239 +2,1 +2.365 +25,2 18 Gioielli e connessi 7.499 10.354 11.459 +1.105 +10,7 +3.960 +52,8 19 Tessile 9.968 11.270 10.704 -566 -5,0 +736 +7,4 20 Occhialeria, strum. med. dent. 6.942 8.523 9.230 +707 +8,3 +2.287 +33,0 21 Carta 6.906 9.604 8.210 -1.394 -14,5 +1.304 +18,9 22 Legno 2.075 2.696 2.469 -227 -8,4 +394 +19,0 23 Tabacco 1.281 1.894 1.942 +48 +2,6 +661 +51,6 24 Altri prodotti (**) 1.468 1.632 1.614 -18 -1,1 +146 +9,9 25 Articoli sportivi 1.146 1.287 1.207 -80 -6,2 +61 +5,4 26 Giochi e giocattoli 493 531 512 -19 -3,5 +19 +3,9 27 Strumenti musicali 134 149 160 +11 +7,6 +26 +19,3 28 Stampa 31 40 42 +2 +4,1 +11 +35,1 TOTALE MANIFATTURA 461.297 595.733 595.611 -123 -0,0 +134.313 +29,1

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (anno 2023 provvisorio)

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

(**) Scope, spazzole, sistemi e abbigliamento di protezione, ombrelli, bottoni, chiusure lampo, cancelleria ecc.

Nota: i Macchinari rappresentano il 16% del totale dell’export italiano. Si tratta di una vasta gamma di prodotti dove il nostro paese eccelle e che riguarda le esportazioni di comparti economici specializzati nella produzione di macchine di impiego generale (motori e turbine diversi da quelli per aeromobili e veicoli, apparecchiature fluidodinamiche, pompe/compressori, rubinetti/valvole, cuscinetti/ingranaggi, forni/bruciatori, macchine per sollevamento/movimentazione, attrezzature non domestiche per la refrigerazione/ventilazione), macchine agricole, macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili, macchine e robot per industrie specifiche (alimentare, tessile, gomma/plastica e altri comparti manifatturieri).

Tab. 4 – Le prime 50 destinazioni dell’export italiano

Valori in milioni di euro e variazioni percentuali

Rank primi 50 paesi PAESI 2019 2022 2023 Var. ass.

2023-2022

(ultimo anno) Var. %

2023/2022

(ultimo anno) Var. ass.

2023-2019 Var. ass.

2023/2019 1 Germania 58.516 77.462 74.652 -2.810 -3,6 +16.136 +27,6 2 Stati Uniti 45.536 65.082 67.266 +2.184 +3,4 +21.730 +47,7 3 Francia 50.561 63.109 63.359 +249 +0,4 +12.797 +25,3 4 Spagna 24.520 32.295 32.962 +668 +2,1 +8.442 +34,4 5 Svizzera 25.990 31.056 30.527 -529 -1,7 +4.538 +17,5 6 Regno Unito 25.233 27.270 26.089 -1.181 -4,3 +856 +3,4 7 Polonia 13.544 19.500 19.797 +297 +1,5 +6.253 +46,2 8 Belgio 14.257 22.896 19.308 -3.588 -15,7 +5.051 +35,4 9 Cina 12.969 16.420 19.172 +2.752 +16,8 +6.202 +47,8 10 Paesi Bassi 12.000 18.562 18.508 -54 -0,3 +6.508 +54,2 11 Turchia 8.346 13.406 14.267 +861 +6,4 +5.921 +70,9 12 Austria 10.465 14.483 14.098 -385 -2,7 +3.634 +34,7 13 Romania 7.838 9.933 10.216 +283 +2,8 +2.378 +30,3 14 Repubblica Ceca 6.570 8.498 8.388 -111 -1,3 +1.817 +27,7 15 Giappone 7.711 8.077 8.046 -31 -0,4 +335 +4,3 16 Grecia 4.680 6.671 6.844 +173 +2,6 +2.164 +46,2 17 Corea del Sud 4.860 7.063 6.705 -357 -5,1 +1.845 +38,0 18 Emirati Arabi Uniti 4.605 6.023 6.679 +656 +10,9 +2.073 +45,0 20 Canada 4.495 6.372 6.326 -46 -0,7 +1.831 +40,7 21 Messico 3.865 5.555 6.182 +627 +11,3 +2.317 +60,0 22 Svezia 5.039 6.386 6.142 -244 -3,8 +1.104 +21,9 23 Slovenia 4.707 7.090 5.980 -1.110 -15,7 +1.273 +27,1 24 Ungheria 4.938 6.381 5.813 -568 -8,9 +875 +17,7 25 Croazia 3.818 5.548 5.533 -15 -0,3 +1.715 +44,9 26 Portogallo 4.403 5.755 5.508 -247 -4,3 +1.105 +25,1 27 Brasile 3.966 5.092 5.373 +281 +5,5 +1.407 +35,5 28 Australia 4.003 5.253 5.241 -13 -0,2 +1.238 +30,9 29 India 3.992 4.812 5.176 +364 +7,6 +1.184 +29,7 30 Hong Kong 5.751 4.570 4.998 +428 +9,4 -753 -13,1 31 Arabia Saudita 3.276 4.086 4.876 +790 +19,3 +1.600 +48,8 32 Russia 7.882 5.817 4.660 -1.157 -19,9 -3.222 -40,9 33 Slovacchia 3.176 3.969 4.027 +59 +1,5 +851 +26,8 34 Irlanda 1.826 2.896 3.906 +1.010 +34,9 +2.080 +113,9 35 Danimarca 2.943 4.161 3.729 -433 -10,4 +786 +26,7 36 Israele 2.554 3.546 3.353 -193 -5,4 +798 +31,3 37 Tunisia 3.128 4.001 3.349 -652 -16,3 +221 +7,1 38 Egitto 2.418 3.748 3.325 -423 -11,3 +906 +37,5 39 Bulgaria 2.586 3.229 3.309 +80 +2,5 +723 +27,9 40 Singapore 2.042 2.432 2.842 +410 +16,9 +800 +39,2 41 Algeria 2.920 2.309 2.816 +507 +22,0 -104 -3,5 42 Marocco 2.066 2.816 2.784 -32 -1,1 +718 +34,8 43 Qatar 1.384 3.417 2.654 -763 -22,3 +1.269 +91,7 44 Gibilterra 881 1.937 2.479 +542 +28,0 +1.598 +181,5 45 Serbia 1.781 2.210 2.333 +123 +5,6 +552 +31,0 46 Taiwan 1.446 2.527 2.295 -231 -9,2 +849 +58,7 47 Sud Africa 1.861 2.375 2.218 -156 -6,6 +358 +19,2 48 Kuwait 1.014 2.022 2.214 +192 +9,5 +1.200 +118,4 49 Finlandia 1.754 2.330 2.192 -138 -5,9 +438 +25,0 50 Norvegia 1.881 2.015 2.156 +140 +7,0 +275 +14,6 PRIMI 50 PAESI 435.998 572.461 570.671 -1.790 -0,3 +134.673 +30,9 TOTALE EXPORT 480.352 626.195 626.204 +10 +0,0 +145.852 +30,4

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (anno 2023 provvisorio)

Tab. 5 – L’export italiano per regione e ripartizione geografica:

Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto pesano insieme per più della metà (53%)

Valori in milioni di euro e variazioni percentuali

Rank per

Var. Ass. 2023 Regioni e

ripartizioni 2019 2022 2023 Var. ass.

2023-2022

(ultimo anno) Var. %

2023/2022

(ultimo anno) Var. ass.

2023-2019 Var. ass.

2023/ 2019 1 Lombardia 127.488 162.249 163.151 +902 +0,6 +35.663 +28,0 2 Emilia-Romagna 66.621 84.158 85.080 +923 +1,1 +18.460 +27,7 3 Veneto 65.142 82.194 81.907 -286 -0,3 +16.765 +25,7 4 Piemonte 46.903 59.444 64.855 +5.411 +9,1 +17.952 +38,3 5 Toscana 43.242 54.508 57.562 +3.054 +5,6 +14.319 +33,1 6 Lazio 27.701 32.240 28.683 -3.557 -11,0 +982 +3,5 7 Campania 12.345 17.190 22.150 +4.959 +28,9 +9.805 +79,4 8 Marche 12.236 22.868 19.687 -3.181 -13,9 +7.451 +60,9 9 Friuli-Venezia Giulia 15.495 22.124 19.095 -3.028 -13,7 +3.600 +23,2 10 Sicilia 9.498 16.813 13.571 -3.242 -19,3 +4.073 +42,9 11 Trentino-Alto Adige 9.095 11.845 12.270 +425 +3,6 +3.175 +34,9 12 Liguria 7.103 10.574 10.644 +70 +0,7 +3.541 +49,8 13 Puglia 8.962 10.014 10.155 +141 +1,4 +1.193 +13,3 14 Abruzzo 8.712 8.862 10.071 +1.209 +13,6 +1.359 +15,6 15 Sardegna 5.659 8.979 6.805 -2.174 -24,2 +1.146 +20,2 16 Umbria 4.315 5.813 5.606 -206 -3,5 +1.291 +29,9 17 Basilicata 3.445 2.832 2.987 +155 +5,5 -458 -13,3 18 Molise 755 1.012 1.225 +214 +21,1 +471 +62,4 19 Calabria 480 717 866 +150 +20,9 +387 +80,6 20 Valle d’Aosta 701 957 755 -202 -21,1 +54 +7,6 Non specificato 4.453 10.803 9.077 -1.726 -16,0 +4.625 +103,9 EXPORT ITALIANO 480.352 626.195 626.204 +10 +0,0 +145.852 +30,4 Nord Ovest 182.196 233.223 239.405 +6.182 +2,7 +57.209 +31,4 Nord Est 156.353 200.320 198.353 -1.967 -1,0 +41.999 +26,9 Centro 87.495 115.429 111.538 -3.890 -3,4 +24.044 +27,5 Mezzogiorno 49.856 66.420 67.831 +1.411 +2,1 +17.975 +36,1

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (anno 2023 provvisorio)

Tab. 6 – L’export italiano per provincia

Valori in milioni di euro e variazioni percentuali

Rank per

Var. Ass. 2023 Province 2019 2022 2023 Var. ass.

2023-2022

(ultimo anno) Var. %

2023/2022

(ultimo anno) Var. ass.

2023- 2019 Var. ass.

2023/ 2019 1 Milano 45.393 56.317 57.897 +1.580 +2,8 +12.505 +27,5 2 Torino 18.646 26.320 29.614 +3.294 +12,5 +10.968 +58,8 3 Vicenza 18.545 23.584 23.011 -573 -2,4 +4.466 +24,1 4 Bergamo 16.322 20.108 20.763 +655 +3,3 +4.442 +27,2 5 Brescia 16.416 22.239 20.571 -1.667 -7,5 +4.156 +25,3 6 Firenze 16.394 19.934 20.435 +501 +2,5 +4.042 +24,7 7 Bologna 16.261 19.842 20.328 +485 +2,4 +4.066 +25,0 8 Modena 13.214 17.489 18.574 +1.085 +6,2 +5.359 +40,6 9 Treviso 13.685 16.394 16.216 -178 -1,1 +2.531 +18,5 10 Verona 11.798 15.284 15.356 +72 +0,5 +3.558 +30,2 11 Napoli 6.746 9.592 14.418 +4.826 +50,3 +7.672 +113,7 12 Reggio Emilia 10.724 13.868 14.008 +140 +1,0 +3.284 +30,6 13 Monza-Brianza 9.660 12.878 13.722 +843 +6,5 +4.061 +42,0 14 Padova 10.442 12.979 13.506 +527 +4,1 +3.064 +29,3 15 Roma 10.638 15.061 13.071 -1.989 -13,2 +2.434 +22,9 16 Varese 9.802 12.225 12.639 +414 +3,4 +2.837 +28,9 17 Arezzo 9.172 11.238 10.740 -498 -4,4 +1.569 +17,1 18 Cuneo 8.453 10.230 10.676 +445 +4,4 +2.222 +26,3 19 Parma 7.184 10.304 9.896 -408 -4,0 +2.712 +37,7 20 Latina 8.681 8.936 8.001 -936 -10,5 -680 -7,8 21 Siracusa 5.546 11.253 7.745 -3.508 -31,2 +2.199 +39,6 22 Mantova 6.579 8.600 7.666 -934 -10,9 +1.087 +16,5 23 Udine 6.267 8.055 7.665 -391 -4,8 +1.398 +22,3 24 Ascoli Piceno 2.555 10.431 7.433 -2.998 -28,7 +4.878 +190,9 25 Alessandria 6.380 6.882 7.377 +495 +7,2 +997 +15,6 26 Bolzano 5.099 6.711 6.949 +238 +3,5 +1.850 +36,3 27 Venezia 4.966 7.099 6.727 -372 -5,2 +1.761 +35,5 28 Frosinone 7.614 7.250 6.568 -682 -9,4 -1.046 -13,7 29 Genova 4.372 6.506 6.529 +22 +0,3 +2.156 +49,3 30 Como 5.745 6.567 6.496 -71 -1,1 +752 +13,1 31 Piacenza 5.934 5.974 6.485 +512 +8,6 +552 +9,3 32 Novara 5.237 6.405 6.265 -140 -2,2 +1.029 +19,6 33 Cagliari 5.206 8.395 6.169 -2.226 -26,5 +962 +18,5 34 Cremona 4.647 6.494 6.096 -398 -6,1 +1.449 +31,2 35 Lecco 4.493 5.926 5.895 -32 -0,5 +1.401 +31,2 36 Chieti 6.183 5.199 5.846 +647 +12,4 -337 -5,4 37 Lodi 3.603 5.425 5.817 +392 +7,2 +2.214 +61,4 38 Ravenna 4.626 6.313 5.766 -547 -8,7 +1.140 +24,6 39 Ancona 3.959 5.628 5.425 -203 -3,6 +1.465 +37,0 40 Siena 1.852 3.776 5.376 +1.600 +42,4 +3.524 +190,3 41 Trento 3.996 5.134 5.321 +187 +3,6 +1.324 +33,1 42 Belluno 4.049 4.954 5.283 +329 +6,6 +1.234 +30,5 43 Lucca 4.087 5.388 5.204 -185 -3,4 +1.117 +27,3 44 Pordenone 4.011 5.352 5.079 -273 -5,1 +1.068 +26,6 45 Bari 4.461 5.106 4.950 -156 -3,1 +489 +11,0 46 Trieste 3.544 5.844 4.572 -1.272 -21,8 +1.028 +29,0 47 Pavia 4.106 4.503 4.548 +45 +1,0 +443 +10,8 48 Forlì-Cesena 3.728 4.459 4.507 +48 +1,1 +779 +20,9 49 Perugia 2.903 3.758 4.065 +307 +8,2 +1.161 +40,0 50 Salerno 2.563 3.542 3.755 +213 +6,0 +1.192 +46,5 51 Asti 3.051 3.722 3.737 +15 +0,4 +687 +22,5 52 Pisa 3.064 3.880 3.707 -173 -4,5 +643 +21,0 53 Prato 2.732 3.261 3.656 +395 +12,1 +924 +33,8 54 Livorno 1.833 2.367 3.476 +1.109 +46,8 +1.643 +89,7 55 Pesaro e Urbino 2.881 3.503 3.375 -129 -3,7 +494 +17,1 56 Vercelli 2.595 2.944 3.220 +276 +9,4 +625 +24,1 57 Biella 1.880 2.025 3.160 +1.135 +56,1 +1.280 +68,1 58 Rimini 2.594 3.089 2.985 -105 -3,4 +391 +15,1 59 Massa-Carrara 2.097 2.313 2.679 +367 +15,9 +582 +27,8 60 Potenza 3.095 2.379 2.566 +187 +7,9 -529 -17,1 61 Ferrara 2.355 2.820 2.532 -288 -10,2 +177 +7,5 62 Catania 1.788 2.206 2.376 +171 +7,7 +588 +32,9 63 Macerata 1.731 2.103 2.170 +67 +3,2 +438 +25,3 64 Teramo 1.384 1.826 2.004 +178 +9,7 +620 +44,8 65 Avellino 1.565 2.054 1.987 -68 -3,3 +422 +26,9 66 Savona 1.492 2.126 1.932 -194 -9,1 +441 +29,5 67 Pistoia 1.639 1.925 1.876 -49 -2,5 +237 +14,5 68 Rovigo 1.658 1.901 1.809 -92 -4,8 +151 +9,1 69 Gorizia 1.674 2.872 1.780 -1.092 -38,0 +106 +6,3 70 Caserta 1.216 1.756 1.720 -37 -2,1 +504 +41,4 71 Taranto 1.483 1.410 1.688 +279 +19,8 +206 +13,9 72 L’Aquila 667 1.285 1.586 +301 +23,4 +919 +137,8 73 Terni 1.412 2.055 1.542 -513 -25,0 +130 +9,2 74 Messina 1.013 1.550 1.507 -43 -2,8 +494 +48,8 75 La Spezia 770 1.219 1.496 +277 +22,7 +727 +94,4 76 Fermo 1.109 1.203 1.285 +81 +6,8 +175 +15,8 77 Sondrio 723 967 1.040 +73 +7,5 +317 +43,8 78 Brindisi 934 1.103 929 -173 -15,7 -4 -0,5 79 Foggia 795 854 926 +72 +8,4 +131 +16,5 80 Campobasso 679 890 919 +28 +3,2 +239 +35,2 81 Lecce 705 786 909 +123 +15,6 +205 +29,0 82 Verbano-Cusio-Ossola 661 916 806 -110 -12,0 +145 +21,9 83 Aosta 701 957 755 -202 -21,1 +54 +7,6 84 Barletta-Andria-Trani 585 755 752 -4 -0,5 +167 +28,5 85 Imperia 470 722 687 -35 -4,8 +217 +46,2 86 Pescara 479 552 635 +83 +15,1 +156 +32,7 87 Rieti 389 534 558 +24 +4,5 +168 +43,2 88 Ragusa 354 617 528 -88 -14,3 +175 +49,4 89 Viterbo 380 460 485 +25 +5,5 +106 +27,8 90 Trapani 242 353 439 +86 +24,4 +197 +81,3 91 Matera 350 453 421 -32 -7,1 +71 +20,4 92 Grosseto 374 425 411 -14 -3,2 +38 +10,1 93 Reggio Calabria 234 323 407 +84 +26,0 +174 +74,3 94 Palermo 307 322 367 +45 +14,1 +61 +19,8 95 Isernia 75 122 307 +185 +152,4 +232 +308,3 96 Agrigento 179 208 303 +94 +45,2 +124 +69,2 97 Caltanissetta 53 286 272 -15 -5,1 +219 +410,9 98 Benevento 254 245 270 +25 +10,0 +16 +6,2 99 Sassari 192 238 235 -3 -1,1 +44 +22,7 100 Catanzaro 96 158 186 +28 +17,5 +90 +92,9 101 Nuoro 65 94 185 +91 +96,9 +120 +184,4 102 Cosenza 101 143 153 +10 +6,7 +51 +50,7 103 Sud Sardegna 134 169 134 -35 -20,9 -0 -0,2 104 Oristano 62 83 82 -1 -1,5 +20 +31,8 105 Crotone 21 44 72 +28 +64,5 +51 +244,5 106 Vibo Valentia 28 48 49 +0 +1,0 +21 +76,7 107 Enna 16 18 33 +15 +84,8 +17 +107,6 Non specificato 4.453 10.803 9.077 -1.726 -16,0 +4.625 +103,9 EXPORT ITALIANO 480.352 626.195 626.204 +10 +0,0 +145.852 +30,4

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (anno 2023 provvisorio)