Come gestire dolore e stanchezza della sindrome premestruale

La sindrome premestruale (PMS) comprende manifestazioni somatiche e psicologiche clinicamente significative durante la fase luteale del ciclo mestruale, che portano a disagio sostanziale e compromissione della capacità funzionale. Il dolore è un elemento spesso presente impattando fortemente sulla qualità di vita. Una recente review ha fatto il punto sulle manifestazioni principali della PMS e sui possibili trattamenti.

Gli autori hanno voluto fare il punto sulla gestione della sindrome premestruale sottolineando l’importanza di raccogliere un’anamnesi completa ed eseguire un esame fisico dettagliato. Inoltre, è importanza eseguire dei test diagnostici per escludere altre condizioni che potrebbero presentarsi con sintomi simili.

I sintomi della PMS scompaiono entro pochi giorni dall’inizio delle mestruazioni. La prevalenza complessiva delle donne in età riproduttiva affette da sindrome premestruale in tutto il mondo ammonta al 47,8%.

Tra queste, circa il 20% delle donne manifesta sintomi abbastanza gravi da interrompere le loro attività quotidiane, mentre le rimanenti presentano sintomi da lievi a moderati.

Sintomatologia

I sintomi della sindrome premestruale comprendono cambiamenti nell’appetito, aumento di peso, dolore addominale, mal di schiena, lombalgia, mal di testa, gonfiore e dolorabilità del seno, nausea, costipazione, ansia, irritabilità, rabbia, stanchezza, irrequietezza, sbalzi d’umore e pianto.

Per alleviare questi sintomi vengono utilizzati molti metodi di trattamento non farmacologici e farmacologici.

Eziologia

L’eziologia della sindrome premestruale è incerta. Poiché i sintomi della sindrome premestruale si verificano contemporaneamente alle fluttuazioni ormonali del ciclo mestruale, è stata proposta una sproporzione ormonale come il surplus di estrogeni e la carenza di progesterone. I sintomi sono anche associati al collegamento della serotonina come fattore eziologico chiave.

L’estrogeno è composto da tre ormoni principali: estrone, estradiolo, estriolo, essendo l’estradiolo il più potente. I livelli di estrogeni che fluttuano durante la fase luteale sono responsabili dei cambiamenti di umore delle donne. Studi clinici hanno dimostrato che i precursori della serotonina aumentano significativamente tra i giorni 7-11 e 17-19 del ciclo mestruale. Ciò indica che la sindrome premestruale è strettamente associata ai disturbi dell’umore attraverso la regolazione degli estrogeni e della serotonina.

Secondo gli studi di biologia molecolare, la diminuzione degli estrogeni fa sì che l’ipotalamo rilasci norepinefrina, che innesca un calo di acetilcolina, dopamina e serotonina che porta a insonnia, affaticamento, depressione, che sono sintomi comuni di sindrome premestruale.

Uno studio egiziano ha rivelato l’associazione positiva tra la sindrome premestruale e l’assunzione eccessiva di alimenti dal sapore dolce. Ha inoltre dimostrato che altri fattori, come il consumo di cibo spazzatura e caffè, erano significativamente associati alla sindrome premestruale.

Ciò rende evidente che i fattori legati allo stile di vita hanno un’associazione significativa con la sindrome premestruale.

Cheng et al. hanno condotto uno studio simile tra studentesse universitarie per valutare i fattori associati alla sindrome premestruale e hanno rivelato che fattori dietetici come il consumo di fast food, bevande contenenti zucchero, cibi fritti e fattori legati allo stile di vita come la minore attività fisica abituale e la scarsa qualità del sonno sono significativamente più importanti associato alla sindrome premestruale.

Epidemiologia

Studi epidemiologici hanno rivelato che circa l’80-90% delle donne manifesta almeno uno dei segni della sindrome premestruale; tuttavia, in circa il 2,5%-3% delle donne, la sindrome è abbastanza grave da influenzare le loro attività e comunicazioni sociali. Questo disturbo è noto come disturbo disforico premestruale (PMDD).

Il disturbo disforico premestruale (PMDD) è una forma più grave dello stesso, che è stato incluso come disturbo psichiatrico nella quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5).

Le studentesse universitarie sono quelle maggiormente colpite dalla sindrome premestruale. Si ritiene che il tasso di sindrome premestruale sia elevato tra questa popolazione e influisca negativamente sulla loro vita e sul rendimento scolastico.

La prevalenza della sindrome premestruale tra le studentesse universitarie di diversi paesi è la seguente; ad esempio, il 33,82% in Cina, il 37% in Etiopia, il 39,9% a Taiwan, il 65% in Egitto, dal 72,1% al 91,8% in Turchia e il 79% in Giappone.

Questa differenza geografica nella prevalenza della sindrome premestruale può essere attribuita alle disparità nei fattori genetici, dietetici e di stile di vita tra le giovani donne adulte e può anche essere e attribuibile a varie pratiche adottate dalla comunità prima e durante le mestruazioni.

Fisiopatologia

La fisiopatologia della sindrome premestruale è complessa, imprecisa e non è completamente compresa.

Si pensa che la sindrome premestruale possa essere influenzata dall’azione del progesterone sui neurotrasmettitori come l’acido gamma-aminobutirrico (GABA), gli oppioidi, la serotonina e le catecolamine. Responsabile di questo disturbo è anche una preesistente carenza di serotonina con aumentata sensibilità al progesterone.

Un aumento dei livelli di prolattina o un aumento della sua sensibilità agli effetti della prolattina, alterazioni del metabolismo del glucosio, funzionamento anomalo dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), resistenza all’insulina e alcune carenze elettrolitiche nutrizionali e fattori genetici hanno un ruolo nella sindrome premestruale.

Lo stress amplifica l’attività simpatica e ciò provoca dolore mestruale aumentando significativamente l’intensità della contrazione uterina.

Valutazione

Per stabilire una diagnosi di sindrome premestruale e PMDD, è necessario escludere una varietà di altri disturbi, sia fisici che psichiatrici. I tre elementi che confermano la diagnosi sono che i sintomi siano coerenti con la sindrome premestruale, i sintomi dovrebbero verificarsi in modo coerente solo durante la fase luteale del ciclo mestruale e l’impatto negativo sulla funzionalità e sullo stile di vita della paziente.

Una volta che il medico sospetta fortemente la diagnosi, si dovrebbe consigliare alle pazienti di tenere un diario dei sintomi premestruali per mesi consecutivi per valutare la variabilità da ciclo a ciclo.

Un primo lavoro per la diagnosi potrebbe includere anche l’esclusione di altre patologie come disturbi della tiroide, sindrome di Cushing e iperprolattinemia, in quanto tali prescrivendo l’ormone follicolo-stimolante (FSH), l’estradiolo (E2), l’ormone stimolante la tiroide (TSH), la prolattina e il cortisolo dovrebbe essere fatto.

Trattamento

L’obiettivo principale del trattamento della sindrome premestruale è alleviare i sintomi e ridurne gli effetti sulle attività quotidiane. La farmacoterapia è sempre stata la prima linea di trattamento per la sindrome premestruale, ma recenti ricerche hanno suggerito benefici superiori con la terapia di combinazione.

Combinazione di farmacoterapie (come FANS, SSRI, agenti ansiolitici, agonisti dell’ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH), spironolattone, pillole contraccettive orali) con trattamenti non farmacologici, principalmente terapie cognitive e comportamentali, esercizi, massoterapia, terapia della luce insieme a terapie dietetiche e modifiche nutrizionali si sono dimostrate benefiche per il trattamento dei sintomi premestruali.

Le modifiche allo stile di vita includono l’esercizio fisico regolare, l’evitamento di eventi stressanti e il mantenimento di sane abitudini di sonno, soprattutto durante il periodo premestruale. Un maggiore apporto di carboidrati complessi aumenta il livello di triptofano, un precursore della serotonina.

La terapia cognitivo-comportamentale (CBT) è un approccio che enfatizza la correzione di pensieri, comportamenti ed emozioni instabili e dirompenti. La CBT aiuta nel riconoscimento di questi comportamenti e aiuta a sviluppare strategie di coping per migliorare il funzionamento quotidiano.

Gli autori parlano di un estratto del frutto Vitex agnus-castus che sarebbe l’unico preparato erboristico ad aver dimostrato di controllare gli sbalzi d’umore e l’irritabilità associati alla sindrome premestruale.

Studi recenti sui contraccettivi orali combinati comprendenti 0,02 mg di etinilestradiolo e 3 mg di drospirenone (pillole ormonali composti per 24 giorni seguiti da pillole ormonali inattive negli ultimi quattro giorni) hanno dimostrato un miglioramento dei sintomi del PMDD.

Gli inibitori selettivi dei recettori della serotonina (SSRI) possono essere utilizzati come trattamento di prima linea della sindrome premestruale con sintomi prevalentemente emotivi.

I sintomi della sindrome premestruale possono ripresentarsi nella maggior parte dei casi dopo l’interruzione del trattamento, tranne dopo l’ovariectomia e la menopausa.

Gli autori infin sottolineano che tale sindrome può influire negativamente sulla vita sessuale e alcuni studi l’hanno correlata anche ad un aumento del rischio di suicidio. Per tale motivo è bene fare diagnosi più precocemente possibile con l’aiuto anche di questionario per escludere altre problematiche e poter intervenire adeguatamente.

