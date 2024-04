Astrazeneca acquisisce Fusion Pharmaceuticals

AstraZeneca ha dichiarato che acquisterà la società biofarmaceutica in fase clinica Fusion Pharmaceuticals per circa 2 miliardi di dollari in contanti

AstraZeneca ha dichiarato che acquisterà la società biofarmaceutica in fase clinica Fusion Pharmaceuticals per circa 2 miliardi di dollari in contanti,L’acquisizione segna un importante passo avanti nella realizzazione dell’ambizione di AstraZeneca di trasformare il trattamento del cancro e i risultati per i pazienti, sostituendo i regimi tradizionali come la chemioterapia e la radioterapia con trattamenti più mirati.

L’operazione comprende un radioconiugato in fase clinica per il cancro alla prostata, una pipeline di radioconiugati e impianti di R&S e produzione all’avanguardia.

Il produttore di farmaci pagherà 21 dollari per azione Fusion, un premio di oltre il 97% rispetto al prezzo di chiusura della società quotata negli Stati Uniti lunedì. L’azienda farmaceutica britannica potrebbe aggiungere altri 3 dollari per azione attraverso uno strumento finanziario noto come “diritto di valore contingente” se Fusion raggiungerà un traguardo normativo non specificato. Se Fusion dovesse raggiungere tale traguardo, l’acquisizione avrebbe un valore complesivo di 2,4 miliardi di dollari.

L’accordo è il secondo di AstraZeneca in questo mese, dopo che la scorsa settimana aveva deciso di acquistare Amolyt Pharma per 1,05 miliardi di dollari per rafforzare il suo portafoglio di malattie rare.

L’operazione è l’11° buyout biofarmaceutico del 2024, che si aggiunge al più rapido avvio di M&A del settore da almeno sei anni, secondo i dati di BioPharma Dive. Si tratta inoltre della terza grande transazione recente che coinvolge un produttore di radiofarmaci, dopo l’operazione da 1,4 miliardi di dollari di Eli Lilly per Point Biopharma in ottobre e l’acquisizione di RayzeBio da parte di Bristol Myers Squibb per 4,1 miliardi di dollari in dicembre.

Negli ultimi anni le RC sono emerse come una modalità promettente nel trattamento del cancro. Questi farmaci forniscono un isotopo radioattivo direttamente alle cellule tumorali attraverso un targeting preciso che utilizza molecole come anticorpi, peptidi o piccole molecole. Questo approccio presenta molti vantaggi potenziali rispetto alla radioterapia tradizionale, tra cui la riduzione al minimo dei danni alle cellule sane e la possibilità di accedere a tumori non raggiungibili con le radiazioni a fascio esterno.

Sebbene questo campo sia stato nel mirino dell’industria per decenni, i progressi tecnologici e il successo del farmaco per il cancro alla prostata Pluvicto di Novartis hanno portato a un’impennata degli investimenti.Molti produttori di farmaci vedono i radiofarmaci come in grado di soppiantare la radioterapia, un mezzo di contrasto che esiste da più di un secolo.

I farmaci di Fusion

Fusion sta sviluppando radioconiugati (RC) di “prossima generazione” per il trattamento del cancro. Il programma più avanzato di Fusion è l’FPI-2265, un radiofarnmaco a base di attinio-225 (225Ac, Ac-225), un isotopo dell’attinio.. E’ attualmente in fase di II per il trattamento di pazienti affetti da tumore alla prostata metastatico resistente alla castrazione. FPI-2265 ha come bersaglio l’antigene di membrana specifico della prostata (PSMA), una proteina altamente espressa nel mCRPC.

Il radiofarmaco ad emissione alfa è in fase di valutazione nello studio di Fase 2 TATCIST progettato per valutare i pazienti affetti da carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (mCRPC) con malattia progressiva, compresi i pazienti naïve ai radiofarmaci mirati ai PSMA e quelli che sono stati pretrattati con radiofarmaci PSMA a base di 177Lu, come Pluvicto.

“Tra il 30 e il 50% dei pazienti affetti da cancro oggi riceve la radioterapia in qualche momento del trattamento e l’acquisizione di Fusion rafforza la nostra ambizione di trasformare questo aspetto della cura con radioconiugati di nuova generazione”, ha dichiarato Susan Galbraith, vicepresidente esecutivo della divisione R&S Oncologia di AstraZeneca.

La radioterapia e la chemioterapia sono state per decenni i pilastri del trattamento del cancro. AstraZeneca ha lavorato su altri approcci per sviluppare trattamenti oncologici più mirati, tra cui i coniugati anticorpo-farmaco (ADC) e i RC.