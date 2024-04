Aeroclub svela la nuova collezione Primavera/Estate 2024

La nuova collezione Aeroclub SS24 è senza confini di genere ed è composta da pochi pezzi che garantiscono massima libertà di espressione e di movimento

AEROCLUB è un luogo di condivisione per tutti gli adrenaline-addicted e per gli Air Surfers, è un modo di essere, pensare, vivere, una comunità unita dalla continua ricerca di nuovi stimoli e dalla scarica di adrenalina di cui sono capaci solo gli sport praticati in cielo.

AEROCLUB è dove rigore e avventura si intrecciano e si fondono in un tripudio di emozioni forti e totalizzanti che rappresentano la giusta sintesi del dinamismo contemporaneo.

AEROCLUB è un nuovo e stimolante progetto in grado di fondere etica e tecnologia in una linea di abbigliamento. Una collezione giovane che vuole trasmettere voglia di evasione e che propone un mood versatile per una collezione streetwear.

La collezione SS24 ha uno stile moderno, si ispira alla libertà, al volo e alle emozioni forti, ed è composta da una ventina di pezzi timeless, dalle linee essenziali e pulite, tutti realizzati con tessuti ricercati di prima qualità e dai tagli impeccabili. Personalizzata da grafiche e da ricami legati agli sport aerei è realizzata in collaborazione con illustratori del territorio. Capispalla, felpe, t-shirt, polo e pantaloni per creare un mix and match spontaneo, dove linee basic e morbide si fondono per creare look innovativi unici e originali.