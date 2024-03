The Leaf pubblica il Quarto Singolo “White Magic”

Con questo nuovo brano, “White Magic”, prosegue la cavalcata della band milanese dei The Leaf verso l’uscita del loro primo album

Un nuovo tassello si aggiunge al mondo magico in cui i THE LEAF ci stanno portando: con “White Magic”, una ballad alt-rock con sonorità pop, un sound sognante e una voce rassicurante, la band alternative rock milanese ci fa conoscere un nuovo aspetto del loro mondo musicale.

Con il nuovo storytelling che andrà a comporre il concept album “Magic”, i THE LEAF si spingono oltre la realtà che conosciamo. In questo nuovo lavoro la magia bianca diventa allegoria della psicologia, un inno all’importanza della salute mentale e dell’accettazione del proprio io e della propria esistenza.

A pochi mesi dall’uscita dei primi tre singoli, i The Leaf portano avanti il loro nuovo progetto, riconfermando che, come recita il loro motto, “ai The Leaf piace cambiare”.

Siamo nel bel mezzo di un percorso che si concluderà con la pubblicazione dell’album Magic: Tales of Life, Love and Death, luogo in cui si incontreranno gli otto singoli che, come White Magic, raccontano delle storie, ognuna di esse legata ad un diverso contesto esoterico o magico.