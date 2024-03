Stitichezza: da Euritalia Pharma arriva Verum Fibra Liquida: lo sciroppo a base di fibra liquida di Mais che non gelifica e non gonfia

Il benessere del nostro organismo parte dal corretto funzionamento di tutte le sue parti. Per questo è bene prendersene cura ogni giorno, anche attraverso terapie specifiche volte a combattere disturbi di diversa natura e farci tornare in forma. A volte può tuttavia capitare che alcuni tipi di trattamenti possano temporaneamente indebolire il nostro corpo andando ad alterare il delicato equilibrio naturale di alcune sue parti. È il caso ad esempio degli antibiotici, che in alcuni casi se utilizzati in maniera prolungata potrebbero avere effetti sulla flora batterica intestinale con episodi quali stipsi, stitichezza e gonfiore.

Per ritrovare la propria regolarità intestinale, a fianco di buone abitudini come l’adozione di una dieta varia ed equilibrata e un po’ di movimento quotidiano è possibile contare sull’aiuto di fibre prebiotiche che possono supportare l’intestino.

Da Euritalia Pharma arriva Verum Fibra Liquida: lo sciroppo a base di fibra liquida di Mais che non gelifica e non gonfia perché svolge la sua azione prebiotica sulla microflora senza sviluppare la produzione di fastidiosi gas intestinali. Utile sia in caso di transito rallentato che accelerato, svolge un’azione completa che aiuta ad equilibrare il transito intestinale.

La formula di Verum Fibra Liquida è arricchita con Aloe Vera Gel, dalle proprietà emollienti e protettive, ed estratto secco liofilizzato di Finocchio per un’azione carminativa.

Infine, Verum Fibra Liquida ha un sapore molto gradevole, con succo di Ananas e Mela, ideale per adulti e bambini

Particolarmente delicato e altamente tollerabile, Verum Fibra Liquida può essere utilizzato quotidianamente, anche in abbinamento ad altri prodotti. Fluido concentrato da 150ml

Prezzo al pubblico: 16,20 €

Modo d’uso: 15 ml al dì, puro o diluito in acqua o in altri liquidi a piacere, per un periodo di almeno 10 giorni I prodotti della linea Verum sono disponibili in farmacie, parafarmacie

Distribuito da Euritalia Pharma Div. Coswell