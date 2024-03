Previsioni meteo 31 marzo 2024: Pasqua bagnata al Nord Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 31 marzo 2024: tempo instabile con piogge al Nord, tempo asciutto e più sole al Centro e al Sud

Pasqua 2024 con l’Italia divisa in due sotto il profilo meteo. Mentre infatti il Nord deve fare i conti con una nuova ondata di maltempo, al Centro e al Sud il clima è decisamente più gradevole con cieli sereni o poco nuvolosi. Domani, giorno di Pasquetta, correnti umide e instabili porteranno un aumento della nuvolosità in transito ed anche piogge o temporali specie sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali. Le temperature vedranno comunque un generale aumento su tutto il Paese, con anomalie termiche positive anche di 4-6 gradi.

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che mostrano una prima settimana di aprile piuttosto dinamica sul Mediterraneo. Dovremmo infatti avere ancora un flusso perturbato piuttosto attivo e ondulato che potrebbe portare al transito di qualche passaggio instabile anche in Italia. Questi si alternerebbero però a pause asciutto grazie alle rimonte di promontori anticiclonici.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 31 marzo 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile al Nord-Ovest con piogge e temporali sparsi, asciutto ma con molte nuvole altrove. Al pomeriggio ancora instabilità con fenomeni in estensione ai settori orientali. In serata ancora tempo instabile con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi. Neve oltre i 1300-1800 metri sulle Alpi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata e nottata nuvolosità in aumento con locali piogge sulla Toscana, asciutto altrove. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito alternata ad ampie schiarite. Al pomeriggio tempo stabile con cieli per lo più sereni ovunque. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .