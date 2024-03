Osteoporosi e diabete: denosumab efficace per entrambi

Negli adulti affetti da osteoporosi il trattamento continuato con denosumab è stato associato a un minor rischio di sviluppare il diabete

Denosumab è un anticorpo monoclonale che inibisce il ligando del RANK (RANKL, receptor activator of nuclear factor κB ligand, un mediatore specifico appartenente alla famiglia del TNF che viene prodotto dagli osteoblasti a seguito di stimoli di varia natura) approvato per la prima volta nel 2010 per le donne in postmenopausa con osteoporosi ad alto rischio di frattura ossea.

In seguito ha ottenuto una serie di altre indicazioni, tra cui l’osteoporosi negli uomini, l’osteoporosi indotta da glucocorticoidi in entrambi i sessi, la perdita ossea negli uomini che ricevono terapia di deprivazione androgenica per il cancro alla prostata e la perdita ossea nelle donne che ricevono la terapia con inibitori dell’aromatasi per il cancro al seno. Tuttavia, a seguito di un avviso di sicurezza della Fda nel novembre 2022, di recente è stato aggiunto all’etichetta un avviso sul rischio di ipocalcemia grave nei pazienti con malattia renale cronica avanzata. Il farmaco è approvato anche per la riduzione del rischio di eventi legati alle ossa in alcuni pazienti affetti da cancro.

Studi recenti hanno suggerito un’associazione tra la salute delle ossa e il metabolismo del glucosio e denosumab ha mostrato il potenziale per migliorare la sensibilità all’insulina e la tolleranza al glucosio, anche se il suo effetto sulla riduzione del rischio di diabete ha dato risultati contrastanti, hanno premesso gli autori. Per chiarire la questione i ricercatori hanno condotto uno studio su larga scala confrontando il rischio di diabete tra i pazienti che sono rimasti aderenti al trattamento con denosumab fino alla seconda dose e i pazienti che hanno interrotto la terapia dopo la prima dose. Nello specifico hanno cercato di stabilire se l’uso continuato di denosumab, in confronto con la sua interruzione, sia associato a una modifica del rischio di sviluppare il diabete.

Valutazione del ruolo di denosumab nella riduzione del rischio di diabete

Lo studio di coorte nazionale ha coinvolto oltre 68mila pazienti, i cui dati provenivano dal database di ricerca sull’assicurazione sanitaria nazionale di Taiwan riguardo agli adulti che hanno ricevuto denosumab per l’osteoporosi dal 2012 al 2019. La maggior parte erano donne (84,3%) e l’età media era di 78 anni.

Il gruppo di trattamento comprendeva 34.255 pazienti che hanno ricevuto la seconda dose 180 giorni dopo la dose iniziale secondo il programma di somministrazione previsto, mentre il gruppo di confronto comprendeva 34.255 soggetti che non avevano ricevuto la seconda dose. La metà dei pazienti di ciascun gruppo aveva una storia di frattura vertebrale, il 15% una storia di frattura dell’anca e il 5% una storia di frattura del polso o dell’omero.

Minor rischio di diabete continuando la terapia con denosumab

Il diabete incidente è stato definito come la necessità di assumere un nuovo farmaco antidiabetico. Nel corso di un follow-up medio di 1,9 anni ha sviluppato il diabete un totale di 2.016 adulti trattati con denosumab rispetto a 3.220 di quanti hanno interrotto il trattamento (tassi di incidenza rispettivamente di 35,9 vs 43,6 per 1.000 anni-persona).

In un’analisi abbinata al punteggio di propensione, l’aderenza alla terapia con denosumab per l’osteoporosi è stata associata a un rischio inferiore del 16% di diabete incidente rispetto alla sospensione del trattamento dopo la prima dose (HR 0,84), hanno scritto l’autore senior Edward Chia-Cheng Lai e colleghi della National Cheng Kung University di Taiwan. La stratificazione per età ha tuttavia mostrato che i risultati erano interamente guidati dai pazienti di età pari o superiore a 65 anni:

Almeno 65 anni: HR 0,80

Meno di 65 anni: HR 1,02

Il minor rischio di diabete associato a denosumab era coerente tra i sessi ed è stato osservato indipendentemente dallo stato di comorbilità: con o senza dislipidemia, con o senza ipertensione, con o senza cardiopatia ischemica e con o senza insufficienza renale. Altri fattori come lo stile di vita, l’uso di sostanze, lo stato di prediabete, il peso e i risultati di laboratorio non erano disponibili per i pazienti.

Potenziale per fornire un beneficio a più condizioni mediche

I risultati suggeriscono un potenziale duplice beneficio di denosumab in questa popolazione, ha detto Lai, che combina il ruolo consolidato del farmaco nella prevenzione delle fratture ossee con la potenziale protezione contro il diabete.

«Il risultato è particolarmente significativo, considerata la prevalenza crescente sia dell’osteoporosi che del diabete nella popolazione che invecchia» ha commentato. «Il nostro studio suggerisce che i medici, nel momento in cui scelgono i farmaci anti-osteoporosi, potrebbero anche prendere in considerazione il potenziale beneficio di riduzione del rischio di diabete. Questo potrebbe essere particolarmente rilevante per i pazienti ad alto rischio di diabete o per quelli con condizioni metaboliche preesistenti».

«Anche se promettenti, i risultati non sono stati del tutto sorprendenti. Considerate le evidenze precliniche, che suggeriscono che l’inibizione della segnalazione del RANKL può migliorare la sensibilità all’insulina e la tolleranza al glucosio, abbiamo ipotizzato che denosumab potrebbe avere un impatto positivo sull’omeostasi del glucosio» ha spiegato. «È gratificante vedere che i dati clinici si allineano con le aspettative precliniche, rafforzando il potenziale dei trattamenti per l’osteoporosi di avere benefici metabolici più ampi. Mi auguro che i medici riconoscano l’importanza di considerare le implicazioni sanitarie più ampie dei trattamenti anti-osteoporosi».

Referenze

Huang HK et al. Denosumab and the Risk of Diabetes in Patients Treated for Osteoporosis. JAMA Netw Open. 2024 Feb 5;7(2):e2354734.

