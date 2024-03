Nasce Beauty Tune, la skincare personalizzata creata da un algoritmo

Beauty Tune propone prodotti totalmente su misura che rispettano le caratteristiche della pelle e degli skin goals fornendo prodotti unici

“Tu sei TU!”, un concetto semplice ma diretto che è alla base di BEauty Tune, il nuovo brand di cosmetica che offre prodotti di alta qualità, Made in Italy e sostenibili realizzati, secondo basi scientifiche, con ingredienti scelti e miscelati in funzione delle singole esigenze della pelle di ogni persona.

Nato dall’idea del Dott. Alessandro Viola, farmacista e cosmetologo noto su TikTok come doctorVi e founder della start up INCOS S.r.l, e Giulio Tamanza, ingegnere meccanico esperto di algoritmi, il brand propone prodotti totalmente su misura che rispettano le caratteristiche della pelle e degli skin goals fornendo prodotti unici, formulati da zero per ogni tipo di pelle.

Il prodotto infatti non esiste finché non lo ordini: tramite un semplice questionario vengono raccolti i dati di ogni cliente. Il brand poi, attraverso l’algoritmo nativo e proprietario, traduce le risposte in codici numerici che generano formulazioni uniche per la pelle che vengono poi inserite all’interno del brevettato vaso a doppia camera per la zona T e U, per una skin care personalizzata.

Il nome stesso del brand richiama i valori fondanti, quali inclusività, personalizzazione e sintonia: BEauty, scritto con BE maiuscolo, come essere. Tune, dove TU può avere la valenza di pronome per porre al centro il cliente e i suoi bisogni, ma anche indicativo delle zone T e U del viso.

La scelta di questo nome vuole quindi rendere evidente il focus sulla sintonia che si crea con ogni singola persona attraverso il concetto di personalizzazione.

IL RIVOLUZIONARIO PACKAGING 2IN1: DUE FORMULE IN UN UNICO PRODOTTO

Scegliere di utilizzare formule su misura significa rispettare la propria pelle e le sue esigenze. Ogni prodotto è infatti formulato sulla base delle caratteristiche scientifiche di ogni pelle e sulle differenze fisiologiche delle zone del viso.

All’interno del vaso brevettato 2in1 è presente una speciale doppia camera: una a forma di T e una a forma di U, contenenti due formule differenti da applicare sulle due zone del volto. La zona T indica la zona del viso composta da fronte e naso, mentre la zona U è quella composta da guance e mento. Tutti i prodotti in vaso, oltre ad avere la formulazione 2in1 sono anche refillable e quindi riutilizzabili, in un’ottica ecosostenibile: sul sito è possibile acquistare il refill così da non buttare via il packaging originale! “BEauty Tune nasce dopo anni di osservazione, studio e analisi effettuati sul viso delle mie clienti, rendendomi conto che la pelle di ciascuno di noi, oltre ad essere unica, cambia continuamente. Per questo ho sviluppato prodotti galenici estemporanei da applicare sul loro viso: più mi perfezionavo in questa tecnica e più i risultati erano tangibili e chiari.” Commenta il Dott. Alessandro Viola e prosegue: “Ho creato così due prodotti da utilizzare a casa, per mantenere i risultati ottenuti durante i trattamenti. Mi sono accorto però che non erano all’altezza della performance dei prodotti che creavo al momento per il singolo cliente. Da qui è iniziato il mio viaggio che mi ha portato a fondare la mia start up INCOS srl e BEauty Tune, con un obiettivo molto chiaro: rendere industrializzabile il processo di formazione dei famosi prodotti galenici su misura che creavo estemporaneamente”. UN ALGORITMO CHE VALORIZZA L’UNICITÀ DI OGNI PERSONA Un prodotto su misura…per davvero! Come un abito sartoriale tailor made tutte le formulazioni vengono realizzate per soddisfare esigenze specifiche e per rispecchiare perfettamente ogni pelle e stile. La formulazione di ogni prodotto è unica: dagli attivi agli eccipienti, dalla texture alla fragranza, il prodotto è cucito attorno all’utente. Anche il packaging è personalizzabile, per rendere ancora più esclusiva l’esperienza, rispecchiando le caratteristiche di ogni cliente. “Il nostro algoritmo nativo e proprietario, è in grado di trasformare le risposte del questionario in codici numerici, generando milioni di formule differenti, corrette con i dati personali di ogni test.” Commenta Giulio Tamanza, founder del brand e prosegue:“Una volta elaborato il processo, l’algoritmo invia al laboratorio la distinta base di produzione e una stringa di INCI sul sito, per far sì che il cliente ricevi un’anteprima di ciò che troverà nel suo prodotto creato su misura”. HOW TO: COME SI CREA UN PRODOTTO SU MISURA? Il progetto prevede la creazione di un prodotto completamente su misura, dalla formulazione al packaging e si struttura in quattro fasi: Raccolta, Calcolo, Creazione, Confezione. Attraverso un breve questionario online viene richiesto al cliente di condividere con l’azienda le caratteristiche della propria pelle, delle esigenze e preferenze. L’algoritmo calcola poi la quantità perfetta e la tipologia di ingredienti che andranno a comporre la formula. Successivamente, la lista degli ingredienti viene inviata al laboratorio e la formula viene creata su misura. Infine, il prodotto viene inserito in un packaging personalizzato sia con il proprio nome che con un disegno simbolo.