Linea Verde su Rai 1 oggi è in viaggio nel Golfo di Salerno

Stamani su Rai 1 il viaggio di Linea Verde nel Golfo di Salerno, in scenari meravigliosi tra la Costiera Amalfitana e la Piana del Sele

Il Golfo di Salerno, un territorio caratterizzato da splendide spiagge, scogliere a picco sul mare e caratteristici borghi dell’entroterra, incastonati nella fertile Piana del Sele, sarà la meta di “Linea Verde” domenica 31 marzo alle 12.20 su Rai 1. Peppone Calabrese e Livio Beshir, insieme a Margherita Granbassi, inizieranno il loro cammino da Vietri sul Mare, considerata una delle perle della Costiera Amalfitana.

Qui, il pubblico potrà conoscere una suggestiva leggenda legata a due celebri scogli, considerati i Faraglioni di Vietri; i motivi per cui l’asinello è il simbolo di questo antico borgo marinaro; e infine un giovane artista vietrese, che realizza opere in ceramica in stile contemporaneo. A seguire Peppone, visiterà il borgo antico di Eboli, per raccontare la particolare storia di Vincenzo e del suo Forno Sociale di Comunità.

A Cetara, invece, Livio spiegherà le caratteristiche del celebre limone sfusato e racconterà l’antica tradizione della colatura di alici. Nel cuore della Piana del Sele, si parlerà del perché la rucola è considerata “l’oro verde” di questo territorio, mentre a Battipaglia le telecamere entreranno in una divertente osteria dove la musica si fonde alla cucina tradizionale campana. Sempre a Battipaglia, verrà raccontata l’antica ricetta della pasta e patate, per poi assistere alla filatura della mozzarella in un antico caseificio. Verrà spiegata la ricetta di un altro piatto tipico di questo territorio, un dolce, ovvero la pastiera con la ricotta di bufala.

A Eboli infine, gli spettatori conosceranno la storia di una ragazza che ha deciso di seguire le sue passioni coltivando fiori commestibili. Ampio spazio, anche alla natura, con il Sentiero degli Dei: uno spettacolare percorso naturalistico che parte da Agerola e termina a Positano. Peppone, Livio e Margherita si ritroveranno poi per il gran finale a Cetara, dove scopriranno la ricetta di un piatto davvero unico: gli ziti alla genovese di tonno. “Linea Verde” è un programma di Camillo Scoyni e di Giuseppe Bosin, Carlo Cambi, Deborah Chiappini, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Yari Selvetella. Produttore esecutivo Renata Pierangelini. Capo progetto Federica Giancola. Regia di Fernando Lizzani.