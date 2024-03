Iva Zanicchi e Lino Banfi con la figlia Rosanna oggi a “Citofonare Rai “

Mattina di Pasqua in compagnia del programma “Citofonare Rai 2”. Tra gli ospiti, Iva Zanicchi e Lino Banfi con la figlia Rosanna

Pasqua in compagnia di “Citofonare Rai 2”, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura, in onda domenica 31 marzo alle 10.30 su Rai 2. In studio, interverranno Iva Zanicchi, la regina della musica italiana, e Lino Banfi, il comico e attore amato dal pubblico di tutte le età si racconterà in una lunga intervista tra carriera e vita privata. Con lui ci sarà anche sua figlia Rosanna Banfi, apprezzata attrice.

Non mancheranno, inoltre, collegamenti in diretta: Domenico Marocchi sarà a Ligonchio, città di Iva Zanicchi, in compagnia dei compaesani della cantante, che potrà commentare con loro i prodotti tipici della zona.

Antonella Elia, invece, sarà in Sicilia con Pietro Delle Piane per parlare della Pasqua e delle uova tipiche di Aragona, fatte con pistacchio. Un viaggio alla scoperta delle tradizioni e dei sapori della Sicilia, in compagnia di due personaggi ironici e divertenti.

Come ogni settimana Valeria Graci e Gene Gnocchi saranno pronti a sorprendere gli spettatori tra lettere d’amore e sondaggi irriverenti. Con la Band “Isola delle Rose” il pubblico a casa potrà cercare di vincere i buoni spesa giocando al gioco dei “Rompiscatole”. E come sempre, a chiudere la puntata ci sarà il signore delle stelle: Simon&TheStars col il suo oroscopo della settimana.