Il film “Berlin Falling” stasera su Rai 4: ecco la trama

Prima serata Thriller su Rai 4 con “Berlin Falling”. Terrore on the road nel film di Ken Duden in prima visione, ecco la trama

In prima visione assoluta il film “Berlin Falling”, diretto e interpretato dal tedesco Ken Duken, rende da brivido la prima serata di Rai 4, domenica 31 marzo alle 21.20. Frank deve dimostrare di essere un buon padre altrimenti la sua ex moglie chiederà l’affido esclusivo della piccola Lily.

Sentendosi alle strette, l’uomo si mette in viaggio verso la stazione dei treni di Berlino per accogliere la figlia e passare con lei il fine settimana. Lungo la strada raccoglie, nelle campagne brandeburghesi, l’autostoppista Andreas e capisce ben presto di aver fatto un errore: il loro incontro non è del tutto casuale.

Giocando nei territori del thriller on the road, Ken Durken allarga l’inquadratura toccando argomenti come il terrorismo di matrice islamica in una prospettiva piuttosto inusuale.