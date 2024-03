“Va bene lo stesso” è il nuovo brano dei Sunset Radio

Dai Sunset Radio un brano malinconico ma con quella nota pop che lo rende adatto anche a giorni di sole, nato in maniera del tutto naturale

Il singolo che apre questo 2024 per quanto riguarda la scena alt-rock è sicuramente “Va bene lo stesso”, prodotto da Moka che vede la collaborazione tra Jack Out e Sunset Radio. Un brano malinconico ma con quella nota pop che lo rende adatto anche a giorni di sole, nato in maniera del tutto naturale tra un backstage e l’altro durante i loro concerti. Il singolo è stato presentato live il 25 gennaio al Barrio’s di Milano, prima data di un tour che toccherà tutte le principali città del nord Italia.

“Anche se tutto va storto, noi alziamo lo sguardo e gridiamo va bene lo stesso”.

BIO:

I SUNSET RADIO sono una band alternative rock/punk rock formatasi a Ravenna nel 2016. Nel 2016 esce il primo ep “Dreams, Memories and late night” seguito dal primo album “Vices” in uscita per “This Is Core”. Seguono due anni di tour internazionali coprendo Italia, Svizzera, Austria, Russia e Giappone. Nel 2018 la band pubblica il secondo album “ All The Colors Behind You” seguito da un doppio tour in Italia e Giappone. Nel 2020 esce a livello indipendente un EP di cinque tracce “Seasons”, che rappresenta la prima collaborazione con Fabrizio Panbarco (PanMusic, Melody Fall) come produttore. A Novembre 2022 la band ravennate esce con il terzo disco “Thank You, Goodbye!”, album sicuramente più maturo e con influenze più Alternative/Pop rispetto ai precedenti. “Thank you, Goodbye!” sarà l’ultimo disco della band con Andrea come cantante, che dopo sette anni lascia la band. Al suo posto “Enny”, precedentemente frontman dei cesenati “Now.Here”, con il quale attualmente la band ha all’attivo quattro singoli e un tour italiano. Nel corso degli anni la band ha condiviso il palco con: Millencolin, Bad Religion, Suicidal Tendencies, Zebrahead, Satanic Surfers, Punkreas, Teenage Bottlerocket, Our Last Night, e molte altre. La band è composta da: Enan (voce), Matteo (chitarra), Riccardo (chitarra), Franco (basso) e Davide (batteria).