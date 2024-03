Tumore del polmone EGFR mutato, Fda approva osimertinib più chemioterapia

Tumore del polmone non a piccole cellule EGFR mutato, l’agenzia statunitense Fda approva osimertinib più chemioterapia

Osimertinib con l’aggiunta di chemioterapia è stato approvato negli Stati Uniti per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) mutato nel recettore del fattore di crescita epidermico (EGFRm) localmente avanzato o metastatico.

L’approvazione si è basata sui risultati dello studio di fase III FLAURA2, pubblicato sul New England Journal of Medicine. Osimertinib con l’aggiunta della chemioterapia ha ridotto del 38% il rischio di progressione della malattia o di morte rispetto alla monoterapia con osimertinib, che rappresenta lo standard di cura globale di prima linea ( hazard ratio [HR] 0,62; 95% confidence interval [CI] 0,49-0,79; p<0,0001).

La sopravvivenza mediana libera da progressione (PFS) secondo la valutazione dello sperimentatore è stata di 25,5 mesi per i pazienti trattati con osimertinib più chemioterapia, con un miglioramento di 8,8 mesi rispetto alla monoterapia con osimertinib (16,7 mesi).

I risultati della PFS ottenuti dalla revisione centrale indipendente in cieco (BICR) sono stati coerenti con i risultati della valutazione dello sperimentatore, mostrando una PFS mediana di 29,4 mesi con osimertinib più chemioterapia, un miglioramento di 9,5 mesi rispetto alla monoterapia con osimertinib (19,9 mesi) (HR 0,62; 95% CI 0,48-0,80; p=0,0002).

Ogni anno, negli Stati Uniti, oltre 200.000 persone ricevono una diagnosi di tumore al polmone e l’80-85% di questi pazienti è affetto da NSCLC, la forma più comune di tumore al polmone.1-3 Circa il 70% delle persone riceve una diagnosi di NSCLC avanzato. Inoltre, circa il 15% dei pazienti affetti da NSCLC negli Stati Uniti presenta una mutazione di EGFR.

Pasi A. Jänne, oncologo medico presso il Dana-Farber Cancer Institute e ricercatore principale dello studio, ha dichiarato: “Questa approvazione, basata sui dati senza precedenti di FLAURA2, offre una nuova opzione terapeutica fondamentale ai pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule mutato in EGFR in stadio avanzato. Ora, potendo scegliere tra due opzioni altamente efficaci basate su osimertinib, i medici possono personalizzare meglio il trattamento in base alle esigenze individuali e contribuire a garantire il miglior risultato possibile per ciascun paziente.

“Dave Fredrickson, Executive Vice President, Oncology Business Unit, AstraZeneca, ha dichiarato: “Questa nuova importante opzione terapeutica è in grado di ritardare la progressione della malattia di quasi nove mesi aggiuntivi, stabilendo un nuovo punto di riferimento con il più lungo beneficio di sopravvivenza libera da progressione riportato nel trattamento di prima linea in fase avanzata”. Questa approvazione rafforza osimertinib come terapia di base per il trattamento del carcinoma polmonare mutato in EGFR, sia come monoterapia che in combinazione con la chemioterapia. Questa notizia è particolarmente importante per coloro che hanno una prognosi più sfavorevole, compresi i pazienti il cui tumore si è diffuso al cervello e quelli con mutazioni L858R”.

Laurie Ambrose, Presidente e CEO di GO2 for Lung Cancer, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di vedere questi continui progressi che fanno avanzare opzioni di trattamento più personalizzate per la nostra comunità. Più riusciamo a indirizzare i trattamenti giusti per le persone giuste al momento giusto, migliori saranno i risultati per la nostra comunità – un obiettivo che condividiamo tutti insieme”.

I risultati di un’analisi esplorativa prespecificata dei pazienti dello studio FLAURA2 che presentavano metastasi cerebrali al basale hanno dimostrato che osimertinib più chemioterapia ha ridotto il rischio di progressione della malattia del sistema nervoso centrale (CNS) o di morte del 42% rispetto a osimertinib da solo (HR 0,58; 95% CI 0,33-1,01) come valutato dal BICR.A due anni di follow-up, il 74% dei pazienti trattati con osimertinib più chemioterapia non ha registrato progressione della malattia del sistema nervoso centrale o morte rispetto al 54% dei pazienti trattati con osimertinib in monoterapia.

Mentre i risultati della sopravvivenza globale (OS) sono rimasti immaturi alla seconda analisi ad interim (41% di maturità), non è stata osservata alcuna tendenza verso una riduzione (HR 0,75; 95% CI 0,57-0,97). Lo studio continua a valutare la OS come endpoint secondario chiave.

Il profilo di sicurezza di osimertinib con l’aggiunta della chemioterapia è stato generalmente gestibile e coerente con i profili consolidati dei singoli farmaci.I tassi di eventi avversi (AE) sono stati più elevati nel braccio osimertinib più chemioterapia, a causa degli AE ben caratterizzati correlati alla chemioterapia.I tassi di interruzione di osimertinib a causa di AE sono stati bassi in entrambi i bracci dello studio (11% per osimertinib più chemioterapia e 6% per la monoterapia).

Tagrisso viene studiato anche in fase neoadiuvante nello studio di Fase III NeoADAURA, i cui risultati sono attesi nel corso dell’anno, e in fase adiuvante resecabile nello studio di Fase III ADAURA2.