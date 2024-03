Previsioni meteo 30 marzo 2024: torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, sabato 30 marzo 2024: tempo prevalentemente stabile sull’Italia, possibili piogge al Centro-Nord a Pasquetta

Condizioni meteo in miglioramento sull’Italia nella giornata di oggi. Avremo infatti un vasto e robusto anticiclone di matrice sub-tropicale che dal nord Africa si estenderà sul Mediterraneo centro-orientale e i Balcani, fino all’Europa orientale, con valori di pressione al suolo intorno ai 1020 hPa. Giornate stabili e soleggiate al Centro-Sud, mentre al nord le correnti umide sud-occidentali dovrebbe portare ancora nuvolosità ed anche qualche pioggia. Le temperature vedranno comunque un generale aumento su tutto il Paese, con anomalie termiche positive anche di 4-6 gradi.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, tra la giornata di Pasqua e quella di Pasquetta una depressione presente in Atlantico dovrebbe portarsi sull’Europa occidentale, estendendo cosi la sua influenza anche su parte dell’Italia. Correnti umide e instabili dovrebbe cosi scorre sul Mediterraneo portando un aumento della nuvolosità in transito ed anche piogge o temporali. Precipitazioni che dovrebbero interessare soprattutto il Nord ed in parte il Centro.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 30 marzo 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile al Nord-Ovest con piogge e temporali sparsi, asciutto ma con molte nuvole altrove. Al pomeriggio ancora instabilità con fenomeni in estensione ai settori orientali. In serata ancora tempo instabile con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi. Neve oltre i 1300-1800 metri sulle Alpi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata e nottata nuvolosità in aumento con locali piogge sulla Toscana, asciutto altrove. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito alternata ad ampie schiarite. Al pomeriggio tempo stabile con cieli per lo più sereni ovunque. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .