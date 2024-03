Negli USA approvata lifileucel, prima terapia a cellule T per il melanoma

La Fda ha approvato lifileucel, terapia a base di linfociti infiltranti il tumore (TIL) per il trattamento di alcune forme di melanoma

Le terapie cellulari hanno dato vita a diversi trattamenti molto efficaci per i tumori del sangue, ma i pazienti affetti da tumori solidi sono rimasti finora esclusi da questa rivoluzione. Ora non più. La Fda ha approvato lifileucel, terapia a base di linfociti infiltranti il tumore (TIL) per il trattamento di alcune forme di melanoma. Sviluppato dalla casa farmaceutica Iovance, sarà messo in commercio con il nome di Amtagvi.

L’agenzia americana ha autorizzato lifileucel per il trattamento di adulti con melanoma non resecabile o metastatico precedentemente trattato con un anticorpo anti-PD-1; se il paziente è positivo per una mutazione BRAF V600, deve essere progredito con un inibitore BRAF con o senza un inibitore MEK.

Prima di lifileucel non esistevano trattamenti approvati per i pazienti con melanoma avanzato che non avevano risposto a un inibitore del checkpoint immunitario.

Lifileucel è un’immunoterapia autologa a base di cellule T che utilizza cellule immunitarie naturali isolate dal tumore del paziente. Le TIL vengono espanse in vitro fino a raggiungere diversi miliardi di cellule prima di essere reinfuse nel paziente, attaccando successivamente le cellule tumorali in tutto il corpo.

La tecnologia dei linfociti infiltranti il tumore

I linfociti infiltranti il tumore (termine internazionale TIL o Tumor-infiltrating lymphocytes o tumour infiltrating lymphocytes) sono leucociti che hanno lasciato il circolo sanguigno per migrare in un tumore.

Le TIL sono cellule immunitarie presenti in natura che sono in costante sorveglianza per riconoscere, attaccare e uccidere le cellule tumorali. I TIL riconoscono il cancro attraverso i marcatori tumorali presenti sulla superficie delle cellule tumorali, che sono unici per ogni persona. La maggior parte dei bersagli immunitari dei tumori solidi sono specifici per il paziente, con meno dell’1% condiviso tra i pazienti. Quando il cancro invade e prevale, i TIL non sono in grado di svolgere la loro funzione. Il cancro può quindi eludere il sistema immunitario, esaurendo le TIL e rendendole inefficaci.

La terapia TIL sperimentale di Iovance mira a rinvigorire le TIL di un paziente in modo che possano essere impiegate per combattere il cancro. Le TIL naturali del paziente vengono raccolte da una porzione del suo tumore e coltivate al di fuori dell’organismo utilizzando un processo di produzione brevettato per produrre la terapia TIL. Questa terapia TIL individualizzata è un trattamento una tantum per restituire queste cellule al paziente. Una volta all’interno del corpo, la terapia TIL di Iovance dispiega miliardi di TIL personalizzate e specifiche per il paziente per riconoscere e colpire diverse cellule tumorali.

Risposta in un terzo dei pazienti

L’approvazione di lifileucel si basa sui dati dello studio di Fase II C-144-01, che ha arruolato pazienti con melanoma metastatico precedentemente trattati con almeno una terapia sistemica.

In un’analisi congiunta di 153 pazienti di due coorti di trattamento, il 31,4% ha ottenuto una risposta obiettiva. Al traguardo dei 21,5 mesi, non era ancora stata raggiunta una durata mediana della risposta, anche se più della metà delle risposte aveva una durata superiore a un anno.

I dati clinici raccolti in pool hanno inoltre mostrato che almeno il 30% dei pazienti ha manifestato un evento avverso di grado 3 o 4 legato al trattamento. Di conseguenza, lifileucel avrà un boxed warning per la mortalità correlata al trattamento, la citopenia grave prolungata, le infezioni gravi e l’insufficienza cardiopolmonare e renale.

Costo del farmaco e produzione

L’azienda prevede di produrre la terapia cellulare, che avrà un prezzo di listino di 515.000 dollari, presso lo Iovance Cell Therapy Center (iCTC) di Filadelfia, dove ritiene di avere una capacità per “diverse migliaia di pazienti all’anno”. Questa cifra è destinata ad aumentare nei prossimi anni, quando Iovance completerà ulteriori espansioni presso l’iCTC.

Sebbene l’azienda farmaceutica non abbia rivelato il numero di centri di trattamento autorizzati in funzione, in precedenza aveva previsto di offrire la terapia cellulare in 30 centri iniziali, con un’espansione a breve termine ad altre 20 strutture. Gli analisti di Jefferies hanno suggerito che quest’anno potrebbero essere trattati con Amtagvi fino a 500 pazienti.

Per ottenere la piena approvazione, Iovance dovrà dimostrare il beneficio di Amtagvi nello studio di conferma di Fase III TILVANCE-301 rispetto all’inibitore PD-1 Keytruda (pembrolizumab).

L’azienda sta inoltre conducendo uno studio di Fase II per valutare l’efficacia della terapia cellulare nel trattamento del carcinoma a cellule squamose della testa e del collo avanzato, ricorrente o metastatico e del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico.