Moda: ecco il trench donna firmato Ludovica Mascheroni

Il trench donna firmato Ludovica Mascheroni unisce eleganza e qualità tecniche: un capo sofisticato, perfetto per la primavera

Il trench donna firmato Ludovica Mascheroni è un concentrato di eleganza e praticità che lo rende perfetto per la primavera. Proposto sia in blue navy che light gray, è realizzato in tessuto impermeabile, con trattamento antipiega e anti-stropicciamento. Nonostante queste qualità tecniche la composizione è quasi del tutto naturale. È composto infatti al 96% da lana vergine e il restante 4 % da elastam che permette di avere maggior comfort. Questo lo rende un capo di assoluto pregio in quanto solitamente gli impermeabili sono in tessuti sintetici e non naturali.

Il trench corto di Ludovica Mascheroni offre inoltre il meglio della vestibilità e dei dettagli di stile. La vestibilità è confortevole grazie alle maniche raglan, dalle linee morbide, e cintura in vita per chi ama una silhouette più sciancrata. Il doppiopetto si può sia allacciare fino in cima con dei pregiati bottoni in corno naturale, sia lasciare un po’ aperto a formare un ampio revers. Il collo è impreziosito da un gancio metallico che completa la chiusura.

Prezzo: € 1.900,00

Le collezioni moda di Ludovica Mascheroni propongono un microcosmo armonico intriso di tonalità e abbinamenti che raccontano uno stile senza tempo, canoni estetici votati a un’eleganza effortless chic e valori intramontabili come la scelta di materiali premium, lavorazioni artigianali ed estrema attenzione ai dettagli, rendendo tangibile l’essenza della qualità.