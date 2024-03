Massimo Paloni è il nuovo CEO di Brandart

Brandart, uno dei maggiori fornitori a livello mondiale di soluzioni di packaging e visual merchandising, annuncia la nomina di Massimo Paloni come nuovo CEO

Brandart, partner globale di soluzioni packaging e visual merchandising per i maggiori Brand in molteplici industrie e società di portafoglio di Tikehau Capital, annuncia la nomina di Massimo Paloni come nuovo CEO, con effetto immediato.

Paloni proviene da Bulgari, dove ha ricoperto con successo ruoli chiave nella tecnologia, nella pianificazione strategica, nella logistica e nell’innovation, portando con sé oltre vent’anni di esperienza consolidata. Il manager negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di COO & Innovation Officer, guidando la creazione e la strutturazione della Supply Chain e di un modello di Operations che hanno contribuito al successo dell’azienda.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a un professionista del calibro di Massimo – ha dichiarato Maurizio Sedgh, President e fondatore di Brandart, aggiungendo – La sua grande esperienza e la sua visione strategica saranno fondamentali per guidare l’azienda verso nuovi obiettivi di crescita”.

“Sono estremamente grato a Maurizio Sedgh e a tutto il team per la fiducia accordatami – ha dichiarato Massimo Paloni, CEO di Brandart, aggiungendo – Accetto l’incarico con entusiasmo, pronto a mettere in gioco le mie competenze a supporto di questa realtà dai progetti ambiziosi”.

Massimo Paloni ha ricoperto ruoli di primaria responsabilità in ambito Supply Chain, IT, Finance e project management a livello globale e può vantare oltre due decenni di esperienza nell’industria del lusso. È laureato in Business Administration & Economics presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha conseguito un Master in Artificial Intelligence and Business Transformation presso il MIT e un Executive Program presso la Singularity University di Cupertino (CA).