I Rest Era nelle radio e in digitale con “Morning Star”

Con “Morning Star”, la nuova canzone dei Rest Era disponibile in radio e in digitale, ciò che si ama diventa il centro del nostro mondo

Il terzo singolo dei Rest Era, in collaborazione con Sorry Mom! è uno sguardo intenso sull’amore e sull’importanza che una persona può assumere nella vita di chi ama.

“Morning Star” dipinge il quadro di un amore in cui l’oggetto dell’affetto diventa la parte centrale e irrinunciabile della vita di chi ama.

La canzone utilizza la metafora della stella che sorge ogni mattina per illuminare la giornata, trasmettendo l’idea che questa figura amata sia più di una semplice presenza nella vita quotidiana.

Nel contesto della canzone, la stella però non è solo quella nel cielo, ma si trasforma in una metafora di un idolo, un obiettivo da raggiungere. Chi ama vede la persona amata come una fonte di ispirazione, una guida luminosa nella propria esistenza.

Tuttavia, “Morning Star” affronta anche la realtà della vita, in cui ogni stella ha un inizio e una fine. La canzone esplora il percorso che ogni “Morning Star” deve affrontare, accettando che, come tutte le stelle, ci sarà un momento in cui la loro luminosità raggiungerà la sua massima intensità, solo per poi affievolirsi e concludersi.

“Morning Star” è ora disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e download digitale.

I Rest Era sono una band hard rock di Treviso nata da due membri fondatori, Lorenzo Veronese “Lorex Crystal” (alla voce e chitarra elettrica) e Luca Anfosso “Luke” (al basso elettrico) nel 2023.

I due si conoscono in prima media, in quel periodo Luke suonava la tastiera e Lorex suonava la chitarra e cantava, solo dopo Luke cambia il suo strumento principale, da tastiera a basso.

Iniziano quindi ad imparare le prime cover e comporre i primi inediti, che gli permetteranno di fare i loro primi concerti nel contesto scolastico.

Inizieranno a fare i primi live veri e propri nel 2021 con i Rebelborn, suonando in pub e ristoranti, ma anche sostenendo concerti come il Fusi Di Rock aprendo agli Elvenking e partecipando al Biker Fest di Lignano.

È quindi nel 2023 che decidono di intraprendere un percorso differente, che li vedrà impegnati in un progetto di soli inediti collaborando con Sorry Mom!.